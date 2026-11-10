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Новият Кнесет започна работа, Нетаняху загуби мнозинството
  Тема: Избори

Новият Кнесет започна работа, Нетаняху загуби мнозинството

10 Ноември, 2026 17:16 911 1

  • израелски избори-
  • кнесет-
  • бенямин нетаняху-
  • гади айзенкот-
  • израелска политика

Блокът на израелския премиер получи 53 от 120 места, а Гади Айзенкот започна преговори за съставяне на правителство

Новият Кнесет започна работа, Нетаняху загуби мнозинството - 1
Снимка: israelpolicyforum.org
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новият израелски парламент започна работа след изборите от 27 октомври, които лишиха блока на премиера Бенямин Нетаняху от парламентарно мнозинство. На първото заседание на 26-ия Кнесет депутатите положиха клетва, докато паралелно продължиха преговорите за съставяне на следващото правителство.

Ликуд на Нетаняху спечели 27 места и остана най-голямата партия, но целият му блок разполага с 53 депутати в 120-местния парламент. На предишните избори същият блок имаше 68 места. Коалиция се нуждае от подкрепата на най-малко 61 депутати, за да получи вот на доверие.

Блокът около лидера на опозицията Гади Айзенкот спечели 48 места, а арабските партии получиха общо 19 депутатски мандата. Така именно те могат да се окажат решаващи за формирането на ново мнозинство. Избирателната активност достигна 77,9% и беше отчетено, че са подадени 5 716 665 гласа.

Айзенкот получи първия мандат

Президентът Ицхак Херцог възложи на Айзенкот да състави правителство, след като при консултациите 67 депутати го препоръчаха за премиер, докато 46 застанаха зад Нетаняху. Лидерът на „Яшар“ разполага с 28 дни, а при необходимост може да получи още 14 дни.

Айзенкот заяви, че цели да изгради „национално правителство за извънредни обстоятелства“, но за това ще трябва да привлече подкрепа извън своя блок. Възможностите включват споразумение с арабските партии или с ултраортодоксалните формации, като и двата варианта могат да предизвикат разногласия сред съюзниците му.

„Изборите приключиха. Сега е време да приемем реалността“, заяви Херцог, след като прие официалните резултати. Изборната комисия посочи, че не е открила нарушения, които да са засегнали целостта на вота или да са променили крайния резултат.

Първи сблъсък около председателя на парламента

Още в деня на полагането на клетвата блокът на Айзенкот предприе стъпки за смяна на председателя на Кнесета Амир Охана от „Ликуд“. Партията „Яшар“ внесе подписка за издигането на Матан Кахана на поста, което показва, че опозиционното мнозинство възнамерява да използва парламентарната си тежест още преди да е сформиран кабинет.

Ултраортодоксалният „Обединен юдаизъм на Тората“ заяви, че няма предварителен ангажимент към нито един политически блок и постави условия за евентуално участие в бъдещо управление. Междувременно „Шас“ потвърди подкрепата си за Нетаняху и я обвърза със законодателство за учениците в религиозните училища.

Ако Айзенкот не успее да събере необходимата подкрепа, мандатът може да бъде върнат и да започне нов етап от политическите преговори. При провал на всички възможности Израел може да се изправи пред нови парламентарни избори в началото на 2027 г.

Източници: jpost.com, timesofisrael.com, apnews.com


Израел
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