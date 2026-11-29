Преговорите между израелския премиер Бенямин Нетаняху и лидера на центристката партия „Яшар“ Гади Айзенкот приключиха без споразумение за съставяне на правителство на националното единство. Срещата се състоя ден след като Нетаняху предложи Айзенкот да заеме премиерския пост пръв в евентуално ротационно управление.

„Срещата премина в сериозна атмосфера, като двете страни положиха усилия да преодолеят дълбоките разногласия помежду си“, се посочва в съвместно изявление на „Ликуд“ и „Яшар“. В документа обаче няма информация за постигнат напредък или за насрочване на нови разговори.

Според израелски медии Айзенкот е заявил, че няма да изостави политическите си партньори, за да сформира кабинет с Нетаняху. Той е поканил премиера и „Ликуд“ да се присъединят към коалиция, ръководена от него. Преговорните екипи на двете партии са отменили и предварително планирана среща.

Краен срок до 6 декември

Предложението на Нетаняху за ротационен мандат беше направено в момент, когато срокът за съставяне на правителство изтича. Айзенкот трябва да представи кабинет до 6 декември, след като президентът Ицхак Херцог му възложи мандата заради подкрепата на 67 от общо 120 депутати в Кнесета.

Изборите не дадоха на нито един от двата политически лагера самостоятелно мнозинство. Затова Айзенкот води паралелни разговори с партии, които могат да осигурят необходимата подкрепа, но между тях има сериозни различия по отношение на религията, сигурността и участието на арабски формации в управлението.

През последните дни лидерът на „Яшар“ е постигнал напредък в преговорите с ултраортодоксална еврейска партия и израелско-арабска политическа формация. Според публикации в израелски медии неговият блок разглежда и вариант за кабинет на малцинството, ако не успее да договори стабилно парламентарно мнозинство.

Нетаняху търси изход от политическата безизходица

Разговорите между двамата са опит да бъде избегнато ново задълбочаване на политическата криза. Нетаняху предложи ротационен модел, при който двамата да управляват последователно, но срещата не доведе до промяна в позицията на Айзенкот.

След провала на срещата основният въпрос остава дали Айзенкот ще успее да състави правителство до 6 декември. Ако не получи необходимата подкрепа, политическата процедура може да премине към следващ етап, без засега да има договорен нов кабинет.

Източници: bta.bg, apnews.com, timesofisrael.com