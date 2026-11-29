Съдът в Йерусалим одобри едноседмично прекъсване на делото срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху, след като прокуратурата поиска време за преглед на коментарите на съдийския състав. Пауза ще бъде направена след приключването на показанията на бившия главен прокурор Авихай Манделблит.

Главният прокурор Гали Бахарав-Миара и държавният прокурор Амит Айсман заявиха, че прокуратурата е „готова да започне диалог със защитата“. Разговорите могат да започнат след анализ на становищата, изразени от съдиите по трите дела срещу Нетаняху.

Адвокатите на премиера Амит Хадад, Израел Волерман и Ноа Милщайн приеха предложението на президента Ицхак Херцог да бъде домакин на среща в президентската резиденция. Те заявиха, че делото „трябва да приключи възможно най-скоро“. Това е промяна в позицията на защитата, която само няколко дни по-рано настояваше евентуално посредничество да се проведе в съда, а не при президента.

Съдиите поставиха под съмнение две от делата

Развитието последва необичайно изслушване, на което съдийският състав, ръководен от Ривка Фридман-Фелдман, призова главния прокурор да се яви лично. Съдът определи като ниска вероятността за осъдителна присъда по Дело 4000, свързано с твърдения, че Нетаняху е предоставял регулаторни услуги в замяна на положително медийно отразяване.

По Дело 2000 съдиите поставиха въпроса дали действията, описани в обвинението, изобщо представляват престъпление. По Дело 1000, което се отнася до подаръци като пури и шампанско, съдът призова за бързо достигане до решение. Забележките на съдиите не са присъда, а предварителна оценка на доказателствата. Нетаняху отрича всички обвинения в подкуп, измама и злоупотреба с доверие.

Процесът се преплита с политическата криза

Делото започна през 2020 г. и вече продължава почти седем години. Паралелно с правните разговори Нетаняху се срещна с Гади Айзенкот за обсъждане на възможно правителство на националното единство. Айзенкот получи мандат от президента Херцог и трябва да представи коалиция до 6 декември. След срещата между двамата не беше обявен резултат.

Източници: clashreport.com, jpost.com, timesofisrael.com