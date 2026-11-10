Рубио поиска помощ от Г-7 за Ормузкия проток

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио призова останалите държави от Г-7 да поемат по-активна роля в защитата на корабоплаването през Ормузкия проток, където корабите продължават да са изложени на риск от ирански атаки с безпилотни летателни апарати.

Призивът беше отправен по време на двудневната среща на външните министри на Г-7 в Париж. Рубио заяви, че е повдигнал въпроса пред колегите си, но не е получил конкретен отговор.

„Повдигнах въпроса. Не получих отговор“, каза Марко Рубио.

Американският държавен секретар посочи, че САЩ ще продължат да защитават корабоплаването по стратегическия воден път. По думите му сигурността на морските маршрути е в интерес на целия свят, тъй като Съединените щати не получават петрол от Ормузкия проток.

Франция и други съюзници на Вашингтон обаче заявиха, че военните действия трябва да бъдат прекратени, преди да предоставят миночистачи и друга помощ за защитата на танкерите и останалите плавателни съдове. Рубио определи разминаването като „нещо като „Параграф 22““.

„Има държави, които казват: готови сме да предоставим войски, които да помогнат за защитата на корабоплаването, стига да няма риск от конфликт“, заяви той.

Нови заплахи от Техеран към Израел

На фона на спора между съюзниците иранското военно ръководство отново отправи заплахи към Израел. Началникът на иранския Генерален щаб Али Абдолахи реагира на изявление на израелския премиер Бенямин Нетаняху, че едната от двете страни трябва да унищожи другата.

„Това не е нищо ново. Ясно е, че ние със сигурност ще ги унищожим“, каза Али Абдолахи.

Маджид Мусави, командващ Въздушно-космическите сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, заяви, че при необходимост Иран ще атакува всички израелски способности в региона и извън него. По думите му за Израел ще останат „единствено поражението и отстъплението“.

Ирански медии разпространиха и видеоклипове, представени като кадри от нов подземен „ракетен град“. Не е ясно кога са заснети изображенията, а информацията за военните обекти и ракетните способности на Иран не може да бъде потвърдена по независим път.

Берлин предупреждава срещу опити за разделение

Германия предупреди Иран, че хибридните атаки няма да разединят западните съюзници. Позицията на Берлин беше заявена в момент, когато САЩ настояват европейските държави да поемат по-голяма отговорност за сигурността в региона, а Техеран повишава риториката срещу Израел.

В Париж външните министри от Г-7 обсъдиха и подкрепата за Украйна. Украинският външен министър Андрий Сибига разговаря с Рубио за преговорите за прекратяване на войната между Русия и Украйна, енергийната устойчивост и сътрудничеството в областта на отбраната.

Източници: bta.bg