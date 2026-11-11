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Хвърлиха мляко по Джо и Джил Байдън в Дъблин
  Тема: Известни личности

Хвърлиха мляко по Джо и Джил Байдън в Дъблин

11 Ноември, 2026 07:22 1 062 8

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  • пропалестински протест-
  • тринити колидж

Пропалестински протестиращи ги освиркаха при напускането на „Тринити колидж“. Най-малко двама души са били задържани

Хвърлиха мляко по Джо и Джил Байдън в Дъблин - 1
Снимка: ndtv.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пропалестински протестиращи хвърляха млечни опаковки към бившия президент на САЩ Джо Байдън и съпругата му Джил при напускането им на „Тринити колидж“ в Дъблин. Инцидентът е станал във вторник, 10 ноември, след изненадващото посещение на семейството в университета.

Кадри от мястото показват как предмети, включително мляко, са хвърлени към автомобилната колона, докато служители по охраната извеждат Байдън и съпругата му. Няма данни двамата да са били ранени.

Протестиращите са скандирали послания срещу политиката на Байдън по отношение на войната в Газа, сред които „Кръв, кръв, кръв по ръцете ви“ и „Срам за вас“. За демонстрацията и хвърлянето на предмети съобщиха ирландски медии, а The Telegraph посочи, че към двойката са били хвърляни кашони с мляко.

Най-малко двама задържани

Ирландската полиция „Гарда“ е задържала най-малко двама души след сблъсъка с протестиращите. На място са били изпратени служители от звената за обществен ред, които са ограничили достъпа до района и са съпроводили кортежа извън територията на колежа.

Ирландският „Айриш екзаминър“ съобщи, че част от хората пред сградата са се придвижили напред, когато Байдън е напускал залата, след което са били хвърлени предмети. Медията уточнява, че по случая има най-малко две задържания.

Посещението беше свързано с церемония

Джо и Джил Байдън са били в колежа за церемония, на която синът им Хънтър Байдън е получил златен медал за изключителен принос към публичния дискурс от историческото дружество на университета.

Бившият американски президент е влязъл в залата без предварително обявяване, а присъстващите са го посрещнали с аплодисменти. По време на визитата Байдън се е срещнал и с ирландския премиер Михол Мартин.

Публично съобщение за повдигнати обвинения срещу задържаните или за последващи действия по случая не е оповестено.

Източници: irishexaminer.com, universitytimes.ie, irishtimes.com


Ирландия
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ний ша Ва упрайм

    9 1 Отговор
    що немали са бананови обелки?

    07:28 11.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хихихи

    11 1 Отговор
    Каква е тая цензура? Урсула още ли е в България 😂

    07:38 11.11.2026

  • 6 Да бяха

    3 2 Отговор
    Хвърлили и някоя друга кифла или тутманик.

    07:42 11.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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