Джо Байдън е предупредил Владимир Путин, че Русия ще понесе тежки санкции, а Съединените щати ще предоставят военна помощ на Украйна, ако Москва започне нова военна операция. Бившият американски президент разказва за разговора от 7 декември 2021 г. в мемоарите си „Promise Me, America“, публикувани на 17 ноември 2026 г.

Става дума за видеоконферентен разговор, продължил малко повече от два часа. Той се състоя около два месеца и половина преди началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна на 24 февруари 2022 г.

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„Попитах го директно за намеренията му“

В откъса Байдън пише, че е попитал Путин директно какви са намеренията му, докато американското разузнаване е предупреждавало за мащабно руско струпване на войски край украинската граница.

„Той говореше с гатанки, както обикновено. Аз обаче бях напълно ясен“, пише Байдън.

По думите му той е заявил на руския президент, че евентуален конфликт ще има сериозни последици за Москва. Сред тях Байдън посочва тежки икономически санкции и американска военна подкрепа за Киев, предназначена за самозащита.

Описанието в мемоарите съвпада с публичната позиция на Белия дом от онзи момент. След разговора съветникът по националната сигурност Джейк Съливан заяви, че Байдън е предупредил Путин за „безпрецедентни санкции“ и за допълнително въоръжаване на украинската страна.

Предупреждението преди войната

В дните преди разговора Вашингтон и европейските му съюзници обсъждаха мерки, които да надхвърлят санкциите, наложени след руското анексиране на Крим през 2014 г. По данни, цитирани тогава от американски представители, Русия е разполагала около 94 000 военнослужещи в различни райони близо до украинската граница.

Американската страна е смятала, че Москва подготвя възможност за значително по-широка военна операция, а не само за ограничено настъпление в Донбас. Кремъл отхвърляше обвиненията, че планира нахлуване, и настояваше за гаранции, че НАТО няма да се разширява на изток и няма да разполага настъпателни оръжия в Украйна.

Съливан определи разговора като ясен, но без публично обвинителен тон. По думите му Байдън е изложил последиците при руска ескалация, но е посочил и дипломатически път за обсъждане на европейската сигурност.

В крайна сметка предупрежденията не предотвратиха руската атака. На 24 февруари 2022 г. Русия започна пълномащабно нахлуване в Украйна, след което САЩ и съюзниците им въведоха мащабни санкции и увеличиха военната подкрепа за Киев.

Източници: newsweek.com, apnews.com, axios.com