Мемоарите на бившия президент на САЩ Джо Байдън „Обещай ми, Америка“ са продали около 21 000 копия през първата седмица след излизането си. Данните са на Circana, която следи приблизително 85% от пазара на физически книги в страната.

Книгата, публикувана на 17 ноември, все пак зае първото място в класацията за нехудожествена литература на „Ню Йорк таймс“. Издателят Little, Brown and Company заяви, че е „изключително горд“ от постижението.

Голямата разлика с Обама и Клинтън

Продажбите на Байдъновия мемоар обаче са далеч под резултатите на предишни президенти. „Обетована земя“ на Барак Обама е продала над 800 000 копия само през първите 24 часа след излизането си през 2020 г., а до края на седмицата е преминала границата от 1 милион. Мемоарите на Бил Клинтън „Моят живот“ са надхвърлили 1 милион продадени копия през първите две седмици през 2004 г.

„Обещай ми, Америка“ представя личния разказ на Байдън за президентството му между 2021 и 2025 г., както и за решението му да не се кандидатира повторно през 2024 г. Критиците определят книгата като предпазлива и недостатъчно разкриваща подробности за управлението му и за оттеглянето от предизборната надпревара.

Ограничена реклама и слаб интерес към книгите на семейство Байдън

Според Асошиейтед прес по-слабите продажби може да са свързани и с ограниченото участие на Байдън в рекламната кампания. Бившият президент е на 84 години и се лекува от рак на простатата в четвърти стадий, което ограничава публичните му изяви.

Сравнението с други президентски семейства показва сходна тенденция. Мемоарите на Джил Байдън „Източното крило“, издадени през юни, са продали приблизително 46 000 копия според Circana. За сравнение, мемоарите на Мишел Обама и Хилари Клинтън са достигнали по 1 милион продажби в рамките на първия месец след излизането си.

Източници: apnews.com, theguardian.com, abcnews.com