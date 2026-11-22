Напрежение възникна по време на форум с участието на украинския посланик в Ирландия Лариса Гераско в „Тринити колидж“ в Дъблин. Активист беше изведен от залата, след като отправи критики към украинското правителство, мобилизацията и политиката на Киев.

Събитието се е състояло на 18 ноември и е било посветено на бъдещето на Украйна в Европа, европейската сигурност и възможното членство на страната в Европейския съюз. Сред участниците са били още посланикът на Финландия Лийна Гардемайстер, бившият депутат Катал Бери, професорът по европейска външна политика Бен Тонра и изследователят Киян Фицджералд. По данни на Aontacht Media форумът е посетен от около 100 души.

Още новини от Украйна

Активистът беше изведен от охраната

По време на въпросите от публиката мъжът Ласло Молнарфи е поискал да се обърне директно към Гераско. Той е заявил, че Украйна извършва „тежки нарушения на човешките права“, и е отправил твърдения за принудително мобилизиране на мъже и за задържане на граждани от неидентифицирани лица.

„Защо никой не говори за слона в стаята? Украйна извършва тежки нарушения на човешките права“, заявил Молнарфи според Aontacht Media.

Мъжът е продължил с критики към президента Володимир Зеленски и ирландското правителство. Публиката го е прекъсвала, а според публикацията на ирландската медия са прозвучали скандирания „Вън!“. След това охраната го е извела от залата.

Aontacht Media твърди, че Катал Бери е сравнил протестиращия с „хората на Путин в Ирландия“. Медията съобщава и за отделен спор около участието на Бен Тонра, чиито професионални връзки с отбранителния сектор са били поставени под въпрос от друг активист.

Латвийската медия S Ziņas съобщи на 19 ноември за видеозапис, в който активист отправя сходни обвинения към украинския посланик. В публикацията обаче изрично е посочено, че към този момент не е било потвърдено кога и къде е заснет клипът.

Посолството на Украйна и организаторите не са коментирали случая към момента на публикацията на S Ziņas.

Източници: aontachtmedia.ie, szinas.com