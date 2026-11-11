Братът на Виктор Орбан остава в ареста за месец

Áрон Орбан, по-малкият брат на бившия унгарски премиер Виктор Орбан, остава в ареста за един месец по разследване за трафик на мигранти и търговия с влияние. Същата мярка е наложена и на неговата партньорка, съобщи говорител на Столичния съд в Будапеща.

Двамата са сред четирима заподозрени, задържани на 9 ноември при операция на Националното следствено бюро и Националната служба за възстановяване и защита на активи. Един от останалите заподозрени е поставен под съдебен надзор, а четвъртият ще се защитава на свобода. Решенията могат да бъдат обжалвани.

Разследването е свързано с визи за виетнамски граждани

Според разследващите през 2024 г. четиримата са подпомагали повече от 100 виетнамски граждани да получат визи и да продължат към Западна Европа през Унгария. За услугата са били събирани посреднически такси, а приходите са били разпределяни между участниците.

Унгарските власти подозират Áрон Орбан и останалите заподозрени в престъпление, извършено по занятие и в престъпно сдружение с користна цел. Отделно от това братът на бившия премиер е разследван за търговия с влияние. В българския контекст обвинението се отнася до трафик на мигранти, а не до доказана вина за трафик на хора или друго престъпление.

Разследването обхваща действия в Будапеща и в околните населени места Фот и Дунакеси. При операцията са извършени претърсвания, като на два от адресите е очаквано наличие на огнестрелни оръжия и е привлечен и Центърът за борба с тероризма.

Съдът посочи риск от въздействие върху доказателствата

Съдът е приел, че за Áрон Орбан и неговата партньорка съществува опасност да повлияят на събирането на доказателства. За другия задържан заподозрян е определен съдебен надзор, включително забрана да напуска страната и електронно наблюдение, съобщи Telex.

Адвокатът на Áрон Орбан Шалхаза Ева Едит оспорва необходимостта от задържането. „Нелепо е да се твърди, че съществува опасност от бягство, укриване, въздействие или унищожаване на доказателства, когато той сам е потърсил властите и е заявил готовност да съдейства“, е казала тя.

Виктор Орбан определи задържането като политически мотивирано. „Аз съм целта, а по-малкият ми брат е само средство“, написа той. Властите и управляващата партия Тиса не са представили обвинението като доказана вина, а като част от продължаващо наказателно разследване.

Следващата процедурна стъпка е разглеждането на евентуалните жалби срещу мерките. До окончателно съдебно решение Áрон Орбан и останалите заподозрени се считат за невиновни.

Източници: telex.hu, 24.hu, theguardian.com