Гръцките фермери подготвят нови протести

Гръцките фермери подготвят нов кръг от протести през зимата заради забавени субсидии, високите разходи за производство и неизпълнени според тях ангажименти на правителството. Решение за конкретните действия се очаква след заседание на Панелинската комисия на блокадите в края на ноември.

Преди това земеделските организации искат среща с премиера Кириакос Мицотакис. Според заместник-председателя на Федерацията на земеделските сдружения в Лариса Сократис Алифтерас разговорът трябва да предхожда всякакви нови мобилизации.

„С неясни ангажименти нито семействата ни могат да оцелеят, нито можем да напълним резервоарите на тракторите си“, заяви Алифтерас пред „Етнос“.

Фермерите твърдят, че около десет месеца след края на предишните протести основните проблеми остават нерешени. Сред тях са забавянето на плащанията по аграрните схеми, трудностите с новата система за заявления, цените на горивата и увеличените разходи за производство.

Плащанията остават в центъра на спора

Властите посочват, че следващата предварителна вноска по основната доходна подкрепа трябва да бъде извършена до 30 ноември. На 1 ноември ААЕД съобщи за изплатени 7,8 милиона евро на 19 819 земеделци, подали заявления до 25 септември. Следващото плащане е предназначено за производители, чиито заявления са подадени между 26 септември и 10 ноември.

Крайният срок за подаване на Единната заявка за подпомагане е удължен до 17 ноември. Отделно ААЕД започна обработката на данните за близо 3100 животновъди, като преводите към тях се очаква да приключат на 11 ноември. Информацията за сроковете и плащанията е разпространена от обществената телевизия ЕРТ.

Именно забавените субсидии са сред причините за нарастващото напрежение. Представители на земеделците заявяват, че липсата на средства затруднява подготовката за следващия сезон и обслужването на текущите разходи. Те настояват и за конкретни мерки по необлагаемото гориво, както и за подкрепа при ниските изкупни цени.

Местни протести вече започнаха

На остров Лесбос животновъди проведоха протестни действия заради забавени компенсации след ограниченията, въведени във връзка с шапа. Според ЕРТ около 150 стопани са получили обезщетения за унищожени стада, но други животновъди, засегнати от мерките, все още очакват финансова помощ.

Властите настояват, че плащанията се извършват по график и че удължаването на срока за заявленията няма да промени плана за превеждане на средствата до края на ноември. Фермерските организации обаче предупреждават, че ако не последват реални решения, а не само нови обещания, ще обсъдят блокади и по-мащабни протести в различни части на Гърция.

Източници: a.ethnos.gr, ertnews.gr, huffingtonpost.gr