Словакия е готова на компромиси, за да бъде постигнато споразумение по дългосрочния бюджет на Европейския съюз за периода 2028–2034 г. до края на годината. Това заяви словашкият премиер Роберт Фицо в Брюксел след заседанието на Европейския съвет.

По думите му срещата на 26 ноември е била посветена изцяло на бъдещата многогодишна финансова рамка. Фицо даде положителна оценка на председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който изслушал позициите на всички държави, включително на страните, настояващи за ограничаване на разходите.

„Вчера не бяха направени никакви отстъпки. Не останах с впечатлението, че някой е изразил готовност да тръгне по пътя на компромиса“, заяви Роберт Фицо.

Словашкият премиер каза, че е готов на отстъпки, но настоява да бъдат отчетени особеностите на страната му. Сред тях той посочи големите земеделски стопанства и размера на тавана за преките плащания към производителите.

Три спорни въпроса

Разговорите между европейските лидери са се съсредоточили върху три основни теми: общия размер на бюджета, разпределението на средствата и въвеждането на нови източници на приходи.

Според Фицо част от държавите искат бюджетът да бъде увеличен, други настояват за намаляване на предложената рамка, а групата „Приятели на кохезията“ се противопоставя на съкращенията за намаляване на регионалните различия и за общата селскостопанска политика. Словакия е част от тази група.

Фицо посочи 1,8 трилиона евро като компромисна сума, предложена от Коща. В публикуваното от Европейския съвет предложение от 21 ноември обаче общият размер на бюджетния пакет е посочен като 1,582 трилиона евро. Документът предвижда средното национално участие да нарасне от 0,80% на 0,82% от брутния национален доход на държавите членки, а новите собствени ресурси да носят около 60 милиарда евро годишно.

По-високи вноски срещу запазване на финансирането

Фицо заяви, че Словакия ще остане сред държавите, които получават повече средства от бюджета на ЕС, отколкото внасят в него. Той сравни бъдещата финансова рамка с плана за възстановяване, тъй като отпускането на средства ще бъде свързано с конкретни цели, етапи и по-строги условия.

„Ако искаме да останем нетен получател на европейски средства, трябва да сме готови за увеличаване на вноската ни в бюджета на ЕС“, каза словашкият премиер.

Той не посочи конкретна сума за бъдещата словашка вноска, тъй като тя ще зависи от окончателния размер и структурата на бюджета.

До заседанието на Европейския съвет Фицо заемаше по-твърда позиция. На 23 ноември той заяви, че Чехия, Унгария, Полша, Словакия и Австрия смятат тогавашното предложение за бюджета за неприемливо. Петте държави настояваха за запазване на кохезионната политика и общата селскостопанска политика, както и за по-висок праг за субсидиите към големите земеделски стопанства.

Преговорите ще продължат до срещата на върха на ЕС през декември. Ако лидерите постигнат политическо споразумение, то ще послужи като основа за законодателния акт за многогодишната финансова рамка, който след това трябва да получи съгласието на Европейския парламент. Целта е законодателството да бъде прието през 2027 г., така че финансирането по новия бюджет да започне от януари 2028 г.

Източници: bta.bg, newsnow.tasr.sk