Скандал в Атина! Оставката на американския посланик Гилфойл разпали политически спор в Гърция

Оставката на американския посланик в Атина Кимбърли Гилфойл предизвика политически спор в Гърция. Опозиционните партии поискаха обяснения от правителството на премиера Кириакос Мицотакис за твърденията, че дипломатът се е намесвала във вътрешнополитическия живот на страната и е прокарвала определени бизнес интереси.

Гилфойл подаде оставка на 13 октомври по искане на Белия дом. До решението се стигна след публикации в американския печат за предполагаеми нарушения на етичните норми и връзки с бизнес интереси. „Уолстрийт джърнъл“ съобщи и за предполагаеми нейни изказвания, свързани с възможността Съединените щати да се намесват в политическия живот на Гърция.

Гилфойл отхвърли обвиненията като неверни и заяви, че ще защитава репутацията си.

Правителството: отношенията със САЩ няма да пострадат

Гръцкият вицепремиер Костис Хадзидакис определи отстраняването на Гилфойл като въпрос, който засяга Съединените щати. В интервю за обществената телевизия ЕРТ той заяви, че решението няма да повлияе на гръцко-американските отношения.

„Сътрудничеството между двете страни е на много високо равнище и постигнатият през последните години напредък ще продължи“, каза Хадзидакис.

Правителственият говорител Павлос Маринакис също заяви преди оставката, че Гърция продължава да поддържа сътрудничество на възможно най-високо равнище със стратегическия си съюзник Съединените щати.

В Атина отношенията с Вашингтон са представяни като по-широки от мандата на един посланик. Сред посочваните направления са политиката, отбраната, енергетиката и дипломатическото сътрудничество.

ПАСОК поиска информация за договореностите с Вашингтон

Сред първите опозиционни партии, поискали обяснения, беше ПАСОК. Отговорникът по външната политика на партията Димитрис Манцос заяви, че отстраняването на Гилфойл след журналистическите публикации повдига сериозни въпроси, които остават без отговор.

Манцос поиска да бъде изяснено дали гръцкото външно министерство е потърсило обяснения от Гилфойл за твърденията за намеса във вътрешнополитическия живот на страната. Той настоя и за подробна информация за съдържанието, целите и ползите от енергийните, отбранителните и другите споразумения, обсъдени в рамките на шестия стратегически диалог между Гърция и САЩ.

Диалогът се състоя миналата седмица в присъствието на американския държавен секретар Марко Рубио.

Критики от СИРИЗА и други опозиционни партии

СИРИЗА обвини правителството, че не е реагирало на публикациите за предполагаемите действия на Гилфойл. Според партията се е наложило самият Доналд Тръмп да поиска отстраняването на посланика, докато гръцките власти не са предприели инициатива и не са поискали публични обяснения.

Комунистическата партия на Гърция заяви, че случаят поставя управляващата „Нова демокрация“ в неудобно положение заради подкрепата, която нейни представители са изразявали към Гилфойл преди и след встъпването ѝ в длъжност.

Партия „Ники“ определи внезапното прекратяване на мандата ѝ като удар върху гръцката външна политика в критичен момент. Представителят на „Гръцки ляв алианс“ по външната политика Харис Дзимитрас заяви, че правителството не е дало убедителни отговори за предполагаемите изказвания на Гилфойл и за евентуалната реакция на гръцката страна.

Източници: bta.bg, ekathimerini.com, apnews.com