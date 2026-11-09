Мицотакис: Реликвите от България са успех на дипломацията

Върнатите от България църковни реликви бяха официално предадени на църквата в Серес. На церемонията в митрополитската църква „Светите архангели Михаил и Гавраил“ присъства гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, който определи връщането на ценностите като осезаем резултат от културната дипломация.

„Справедливост означава, когато историческата памет се връща на естественото си място“, заяви Мицотакис. По думите му реликвите имат безценна историческа, художествена и религиозна стойност.

Гръцкият премиер подчерта, че споразумението между двете държави поддържа активен канал за комуникация и може да доведе до документирането и връщането на други съкровища, които все още се намират в България. Той определи постигнатото като отговор на критиките срещу договореността.

Какво предвижда споразумението

Църковните ценности са предадени по силата на меморандум, подписан на 29 септември 2026 г. между министрите на културата на България и Гърция. В рамките на договореността на Гърция се връщат 48 предмета, произхождащи от Митрополията на Серес и Нигрита, манастира „Свети Йоан Предтеча“ и манастира „Панагия Икосифиниса“.

Реликвите са били изнесени през 1917 г., по време на Първата световна война. Сред тях са икони, кръстове, богослужебни одежди, реликварии, църковна утвар и епископски трон. След тържествената служба предметите бяха пренесени с шествие и поставени в специално изработена стъклена витрина.

Митрополитът на Серес и Нигрита Теологос благодари на гръцкото правителство и заяви, че макар върнатите ценности да са малко на брой, тяхната стойност и значение са огромни. Той изрази желанието на местните жители да бъдат върнати и други църковни съкровища.

Размяната включва и останките на цар Самуил

На 3 октомври в Музея на византийската култура в Солун България получи тленните останки, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил, както и друг човешки и антропологичен материал, открит в четири саркофага в базиликата „Свети Ахил“ в Мала Преспа.

Тогава Мицотакис заяви, че двете страни могат да продължат сътрудничеството си по връщането на други реликви от общ интерес. Сегашната церемония в Серес е следващият етап от договореността между София и Атина.

Източници: btvnovinite.bg, nova.bg