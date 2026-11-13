Мицотакис: Европа трябва да участва в преговорите за Украйна

Европа трябва да участва пряко в мирните преговори за Украйна, защото без нейното присъствие не може да бъде постигнато трайно споразумение или да бъде изградена бъдеща европейска рамка за сигурност. Това заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис при пристигането си на 9-ата среща на върха на Европейската политическа общност в Дъблин.

„Не може да има дългосрочно мирно споразумение в Украйна без участието на Европа на масата за преговори“, каза Мицотакис, цитиран от eKathimerini. Той изрази предпазлив оптимизъм относно последните дипломатически усилия, но подчерта, че Европа трябва да има собствен глас в преговорния процес.

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Европейското участие ще бъде обсъдено в Дъблин

Мицотакис припомни, че първата среща на Европейската политическа общност се е състояла в Прага малко след началото на руската инвазия в Украйна. Четири години и половина по-късно конфликтът остава нерешен, отбеляза гръцкият премиер.

По думите му в Дъблин трябва да бъде обсъден конкретният формат на европейското участие в мирните преговори. Той заяви, че европейските институции трябва да бъдат представени, подкрепени от някои от най-големите държави на континента.

Срещата на Европейската политическа общност събира лидери от 27 държави от Европейския съюз и 21 държави извън блока. Форумът се провежда преди неформалната среща на Европейския съвет.

Призив за прекратяване на огъня и защита на корабите

Гръцкият премиер призова за прекратяване на огъня в Украйна и за по-силна защита на търговското корабоплаване в Черно море. Той определи спирането на атаките срещу търговски кораби като абсолютен приоритет.

Мицотакис предупреди и за икономическите последици от конфликта в Близкия изток. Според него той засилва несигурността в Европа, докато високите цени на енергията и стратегическите зависимости застрашават конкурентоспособността и сигурността на континента.

Изказването му поставя акцент върху необходимостта всяко бъдещо споразумение за Украйна да бъде съобразено не само с позициите на воюващите страни, но и с дългосрочните интереси и сигурността на Европа.

Източници: ekathimerini.com