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Късчета от други светове: 33 космически обекта ще бъдат предложени на търг

Късчета от други светове: 33 космически обекта ще бъдат предложени на търг

12 Ноември, 2026 10:52 333 1

  • метеорити-
  • луна-
  • марс-
  • маастрихт

Колекцията включва 33 извънземни обекта, сред които 102-килограмов метеорит и лунен фрагмент с начална цена 25 000 евро

Късчета от други светове: 33 космически обекта ще бъдат предложени на търг - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парче от Луната с начална цена 25 000 евро, метеорити от Марс и 102-килограмов извънземен обект са сред експонатите, които аукционната къща „Хесинк“ ще предложи на търг в Маастрихт. Колекцията включва общо 33 обекта, изложени близо до площад „Врийтхоф“ в нидерландския град.

Търгът е насрочен за събота. Цените започват от 150 евро за най-евтиния метеорит, докато най-тежкият екземпляр трудно може да бъде повдигнат заради теглото си от 102 килограма.

Метеорити като предмети за интериора

Сред необичайните експонати има метеорит, предназначен за стенна декорация. Друг е обработен във формата на куб, върху който се вижда мотивът на Видманщетен – характерна структура, която се проявява при някои железни метеорити.

„По него може да се разбере, че това е истински метеорит. Никъде на Земята не може да се направи такава имитация“, казва директорът на аукционната къща Брадли Хесинк, цитиран от нидерландската обществена медия Л1. Според него събитието е уникално за Нидерландия.

Хесинк свързва избора на колекцията с предпочитанието си към предмети, които се отличават от обичайното. Наред с метеоритите той е продавал произведения на Банкси и скелети на динозаври – „луди, необичайни предмети“, по думите му.

Лунен фрагмент за 25 000 евро

Най-висока начална цена сред посочените в колекцията има парчето от Луната. То се предлага за минимум 25 000 евро. Според Хесинк фрагментът е попаднал на Земята след сблъсък на метеорит с Луната. При удара отломки са били изхвърлени в космоса, а по-късно са достигнали земната повърхност.

„Сега имате възможност да подарите на жена си парченце от Луната“, казва Хесинк, сравнявайки необичайния подарък с традиционен скъпоценен камък.

По думите му всички обекти са тествани, проверени и сертифицирани. Купувачите получават и доживотна гаранция от аукционната къща „Хесинк“ за автентичността на придобитите екземпляри.

Източници: limburg.headliner.nl


Нидерландия
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  • 1 Даа

    1 0 Отговор
    Машите магистрали се правят от такива парчета ,затова са скъпи

    10:59 12.11.2026

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