19 ноември 1969 г. Нов успех за НАСА - "Аполо" 12 каца на Луната

На 19 ноември 1969 г. "Аполо" 12 каца на Луната.

Астронавтите Чарлс Конрад и Алън Бийн стават третият и четвъртият човек стъпили на лунната повърхност.

Мисията на САЩ "Аполо" 12 е вторият пилотиран полет до Луната. "Аполо" 12 стартира от космическия център Кенеди във Флорида на 14 ноември 1969. Кацането на Луната бе извършено с автоматично насочване и минимални ръчни корекции във финалната фаза.

Прецизното кацане бе от изключително значение за бъдещата програма за изследване на Луната, защото позволяваше да се изпълняват мисии с кацане на неравен терен.

Вече на повърхността, екипажът заби знамето на САЩ, проведе слънчев експеримент и събра проби. След седемчасова почивка екипажът започна геоложко проучване на площ 1311 метра, продължило близо 4 часа. Пробите, донесени на Земята от "Аполо" 12 (34,4 кг), са тъмни скални отломъци, на възраст стотици милиони години по-млади от тези, събрани от "Аполо" 11.

Екипажът на "Аполо" 12 е бил в карантина 21 дни след завръщането си.