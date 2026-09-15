Турция ще изстреля първия си апарат до Луната в началото на 2027 г.

Турция планира да изстреля първия си космически апарат за изследване на Луната в началото на 2027 г., съобщи вестник „Акшам“, позовавайки се на изявление на министъра на промишлеността и технологиите Мехмет Фатих Каджър, предаде БТА.
Проектът е част от Националната космическа програма и представлява първата мисия на страната в дълбокия космос, а ако мисията приключи успешно, Турция ще стане деветата страна в света, достигнала до Луната, уточнява изданието. По официална информация до момента Лунната изследователска програма на страната е изпълнена на 77 процента.
Вестникът информира, че апаратът с тегло около 3,5 тона е разработен над 80 процента с местни технологии и ресурси. В проекта участват близо 2000 инженери, изследователи и технически персонал, включително експерти от турския държавен научноизследователски институт изследване на космоса към „Тюбитак Узай“ (TÜBİTAK UZAY) и компанията „Делта“ (Delta). При изграждането му е използван инженерният опит, придобит от предишни турски спътникови проекти като „Гьоктюрк-2“ (GÖKTÜRK-2), „Имедже“ (İMECE) и „Тюркстат 6А“ (TÜRKSAT 6A).
Вестникът представя като ключов елемент от мисията разработването на местна хибридна задвижваща система, която ще се използва за маневри в орбита. След изстрелването си космическият апарат ще пътува около два месеца до Луната и цялата продължителност на научната мисия в лунна орбита може да достигне до година и половина, добавя изданието.
По време на престоя в орбита се предвижда с научни прибори да бъдат направени измервания на лунната повърхност, нейното магнитно поле, радиационната среда, взаимодействието със слънчевия вятър и механизмите на образуване на вода, разказва за проекта „Акшам“.
Според календара на подготовката преди изстрелването апаратът трябва да премине през серия от тестове в Центъра за интеграция и тестване на космически системи на гиганта в турската отбранителна промишленост „Тусаш“ (Turkish Aerospace Industries, TUSAŞ), включващи симулации на космическа среда, термичен вакуум и електромагнитна съвместимост. След това се предвижда той да бъде транспортиран до космическия център „Кенеди“ в САЩ, откъдето ще бъде извършено изстрелването, посочва вестникът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #18
09:08 15.09.2026
2 Пич
Турция е държава която знае какво иска, и какво трябва да направи!!!
09:08 15.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ще лети около
09:10 15.09.2026
5 Тик-Ток
09:14 15.09.2026
6 Не си "Хаха"
До коментар #3 от "Хахахаххаха":А си "Хахо".
Кога ще ги стигнеш турците?
Коментиран от #13, #16
09:16 15.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Овчар
09:26 15.09.2026
10 Ганьо
09:27 15.09.2026
11 Луната
09:27 15.09.2026
12 Мдаааа
09:28 15.09.2026
13 ум ри
До коментар #6 от "Не си "Хаха"":читак мръ сен
09:28 15.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Македонски орел
Нищожна дьржава!
Коментиран от #19, #27
09:30 15.09.2026
16 Да не дава Господ
До коментар #6 от "Не си "Хаха"":да ги стигнем тези средновековни фанатаци и тъпкачи на дребни чифтокопитни бозайници
09:31 15.09.2026
17 Значи ще се срещнат в космоса с...
09:34 15.09.2026
18 хахаха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":били сте вие комунягите, пращахте маймуни в космоса...
09:35 15.09.2026
19 Бил съм в Македония...
До коментар #15 от "Македонски орел":Ами какво да ви кажа...
Само една помпозност,в центъра на Скопие,а като пътуваш из страната-пълна мизерия...!
Обработват земята си с едни трактори,достойни за архивна музейна ценност...!
За живота им...да не разправям...
Коментиран от #23
09:38 15.09.2026
20 Отто Ман
09:38 15.09.2026
21 14/88
09:45 15.09.2026
22 Христо
09:49 15.09.2026
23 Бай Конур
До коментар #19 от "Бил съм в Македония...":Тук е още по-зле и от Македония. Освен че има 500 милиарда километра магистрала до Юпитер и обратно, когато не е в ремонт де.
09:51 15.09.2026
24 След като някога великата космическа
09:53 15.09.2026
25 Рамбо
09:58 15.09.2026
26 Маке
10:09 15.09.2026
27 Троян
До коментар #15 от "Македонски орел":Ходихме на почивка до Охридското езеро. Във Тетово видях огромен червен флаг със двуглав орел. Смешник.
10:09 15.09.2026
28 Деций
10:25 15.09.2026
29 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷
" твърдо кацане " на Луната. Космоса стана част от предизборната кампания на Ердоган. Сега някакъв проердоански вестник пише същото. След няколко години ще четем същата новина но този път вица може да е за Марс. 🤩🤡🤑😱
Коментиран от #31
10:29 15.09.2026
30 незнайко
10:52 15.09.2026
31 Даа
До коментар #29 от "ОСМАНАГИЧ 🇹🇷":Докато някои строят ,,паметници".Браво на Ердоган изхвърли хомота.
10:55 15.09.2026