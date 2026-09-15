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Турция ще изстреля първия си апарат до Луната в началото на 2027 г.

Турция ще изстреля първия си апарат до Луната в началото на 2027 г.

15 Септември, 2026 09:05 724 31

  • космос-
  • луна-
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  • вселена-
  • космическа мисия

Ако мисията приключи успешно, Турция ще стане деветата страна в света, достигнала до Луната

Турция ще изстреля първия си апарат до Луната в началото на 2027 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турция планира да изстреля първия си космически апарат за изследване на Луната в началото на 2027 г., съобщи вестник „Акшам“, позовавайки се на изявление на министъра на промишлеността и технологиите Мехмет Фатих Каджър, предаде БТА.

Проектът е част от Националната космическа програма и представлява първата мисия на страната в дълбокия космос, а ако мисията приключи успешно, Турция ще стане деветата страна в света, достигнала до Луната, уточнява изданието. По официална информация до момента Лунната изследователска програма на страната е изпълнена на 77 процента.

Вестникът информира, че апаратът с тегло около 3,5 тона е разработен над 80 процента с местни технологии и ресурси. В проекта участват близо 2000 инженери, изследователи и технически персонал, включително експерти от турския държавен научноизследователски институт изследване на космоса към „Тюбитак Узай“ (TÜBİTAK UZAY) и компанията „Делта“ (Delta). При изграждането му е използван инженерният опит, придобит от предишни турски спътникови проекти като „Гьоктюрк-2“ (GÖKTÜRK-2), „Имедже“ (İMECE) и „Тюркстат 6А“ (TÜRKSAT 6A).

Вестникът представя като ключов елемент от мисията разработването на местна хибридна задвижваща система, която ще се използва за маневри в орбита. След изстрелването си космическият апарат ще пътува около два месеца до Луната и цялата продължителност на научната мисия в лунна орбита може да достигне до година и половина, добавя изданието.

По време на престоя в орбита се предвижда с научни прибори да бъдат направени измервания на лунната повърхност, нейното магнитно поле, радиационната среда, взаимодействието със слънчевия вятър и механизмите на образуване на вода, разказва за проекта „Акшам“.

Според календара на подготовката преди изстрелването апаратът трябва да премине през серия от тестове в Центъра за интеграция и тестване на космически системи на гиганта в турската отбранителна промишленост „Тусаш“ (Turkish Aerospace Industries, TUSAŞ), включващи симулации на космическа среда, термичен вакуум и електромагнитна съвместимост. След това се предвижда той да бъде транспортиран до космическия център „Кенеди“ в САЩ, откъдето ще бъде извършено изстрелването, посочва вестникът.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 1 Отговор
    А бяхме космическа нация.

    Коментиран от #7, #18

    09:08 15.09.2026

  • 2 Пич

    21 3 Отговор
    Само може да кажем - Браво!!!
    Турция е държава която знае какво иска, и какво трябва да направи!!!

    09:08 15.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ще лети около

    8 1 Отговор
    Луната, но в началото пишете, че ще стигнат до нея!?! И откога Луната се намира в дълбокия Космос?

    09:10 15.09.2026

  • 5 Тик-Ток

    8 0 Отговор
    Aллху Акбар ,,вижте какво става в държави където няма демокрация ,тикви прасета и Простокирчовци

    09:14 15.09.2026

  • 6 Не си "Хаха"

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Хахахаххаха":

    А си "Хахо".
    Кога ще ги стигнеш турците?

    Коментиран от #13, #16

    09:16 15.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Овчар

    2 1 Отговор
    Който контролира луната контролира и сателитите в орбита и на практика вижда и наказва всеки който не спазва системата или отказва да бъде поробен.. Китай и Русия са по малкото зло пожелавам им успех..!

    09:26 15.09.2026

  • 10 Ганьо

    2 1 Отговор
    Лошо, ние как ще се гордеем с една екскурзия, че сме космическа нация...Путин ще е виновен или ЕС...

    09:27 15.09.2026

  • 11 Луната

    4 0 Отговор
    Май изборите наближават....

    09:27 15.09.2026

  • 12 Мдаааа

    11 2 Отговор
    ДО КАТО ТУРЦИТЕ ИЗТРЕЛВАТ АПАРИТЕ КЪМ ЛУНАТА НОЕ ВСЕ ОЩЕ СЕ УПРАВЛЯВАМЕ ОТ ДЕЦАТА И ВНУЦИТЕ НА КОМУНИСТИТЕ ,КОИТО УНИЩОЖИХА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

    09:28 15.09.2026

  • 13 ум ри

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "Не си "Хаха"":

    читак мръ сен

    09:28 15.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Македонски орел

    4 4 Отговор
    А България да бъде ибрикчийката!
    Нищожна дьржава!

    Коментиран от #19, #27

    09:30 15.09.2026

  • 16 Да не дава Господ

    1 7 Отговор

    До коментар #6 от "Не си "Хаха"":

    да ги стигнем тези средновековни фанатаци и тъпкачи на дребни чифтокопитни бозайници

    09:31 15.09.2026

  • 17 Значи ще се срещнат в космоса с...

    3 0 Отговор
    ...наш СлаФчУ и Македонеца...😉😂🤣👍!

    09:34 15.09.2026

  • 18 хахаха

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    били сте вие комунягите, пращахте маймуни в космоса...

    09:35 15.09.2026

  • 19 Бил съм в Македония...

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Македонски орел":

    Ами какво да ви кажа...
    Само една помпозност,в центъра на Скопие,а като пътуваш из страната-пълна мизерия...!
    Обработват земята си с едни трактори,достойни за архивна музейна ценност...!
    За живота им...да не разправям...

    Коментиран от #23

    09:38 15.09.2026

  • 20 Отто Ман

    6 0 Отговор
    Щом "Кучетата на Павлов " вият, значи Турция воистина има сериозни технически постижения.

    09:38 15.09.2026

  • 21 14/88

    2 3 Отговор
    турчин ще забременее преди същия да кацне на луната

    09:45 15.09.2026

  • 22 Христо

    6 0 Отговор
    За разлика от нас турците се развиват.Ние чакаме от чужбина за технологии и инвестиции.като извадиш процентите инфлация от нашия измислен растеж и се вижда рвалноста

    09:49 15.09.2026

  • 23 Бай Конур

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Бил съм в Македония...":

    Тук е още по-зле и от Македония. Освен че има 500 милиарда километра магистрала до Юпитер и обратно, когато не е в ремонт де.

    09:51 15.09.2026

  • 24 След като някога великата космическа

    1 0 Отговор
    Сила Русия успя да уцели Луната, а индийците не само кацнаха, ами и луноходът им се разходи, сега е ред и на турците.

    09:53 15.09.2026

  • 25 Рамбо

    2 1 Отговор
    Защо не, ще им струва парите от половината Боташ, които Чорапа натовари българите за 13г...

    09:58 15.09.2026

  • 26 Маке

    2 0 Отговор
    И теб ли ще потурчат - Луно Македонска.....!

    10:09 15.09.2026

  • 27 Троян

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Македонски орел":

    Ходихме на почивка до Охридското езеро. Във Тетово видях огромен червен флаг със двуглав орел. Смешник.

    10:09 15.09.2026

  • 28 Деций

    2 1 Отговор
    Да турците са стара техническа нация.Ще строят стълба до луната!

    10:25 15.09.2026

  • 29 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    2 0 Отговор
    🤩 Преди 5÷6 години Ердоган беше казал че 2023 г.Турция ще изпрати "апарат" който ще направи
    " твърдо кацане " на Луната. Космоса стана част от предизборната кампания на Ердоган. Сега някакъв проердоански вестник пише същото. След няколко години ще четем същата новина но този път вица може да е за Марс. 🤩🤡🤑😱

    Коментиран от #31

    10:29 15.09.2026

  • 30 незнайко

    0 0 Отговор
    Точно се канех да пиша откъде ще изстрелят апарата и прочетох последния абзац !

    10:52 15.09.2026

  • 31 Даа

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "ОСМАНАГИЧ 🇹🇷":

    Докато някои строят ,,паметници".Браво на Ердоган изхвърли хомота.

    10:55 15.09.2026

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