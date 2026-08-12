Южна Корея амбицирана да стъпи на Луната до 2030 г.

Южна Корея представи амбициозна технологична стратегия, съсредоточена върху седем проекта - от ядрената енергетика и квантовите изчисления до космическите технологии и биотехнологиите, съобщава "Ройтерс".
Страната се стреми да си осигури нови двигатели на растежа отвъд полупроводниците и изкуствения интелект.
Инициативата "Седем основни семена" (Seven Major SEED), обявена по време на заседание в президентския комплекс "Чонг Ва Де", председателствано от президента Ли Дже-мьон, включва цели като пускане в търговска експлоатация на местно разработени малки модулни реактори до 2035 г., кацане на Луната до 2030 г., разработване на национален квантов компютър със 100 кубита до 2029 г. и комерсиализиране на продукти, базирани на мозъчно-компютърен интерфейс, до 2035 г.
Седемте проекта обхващат малки модулни реактори, термоядрена енергия, възобновяеми енергийни източници от следващо поколение, квантови технологии, космически и авиационни технологии, модерни биотехнологии, както и вериги за доставки на критични минерали и материали, заяви министърът на науката Пе Кьон-хун.
Планът е обявен в момент, когато Южна Корея се подготвя за по-бавен дългосрочен икономически растеж и засилваща се глобална конкуренция в нововъзникващите технологии, които правителствата все повече разглеждат като ключови както за икономическата конкурентоспособност, така и за националната сигурност.
"Ще помогнем на тези семена да пораснат и ще изградим Южна Корея, с която никой няма да може да се конкурира след 10 или 20 години", изтъкна Пе.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
Коментиран от #3
17:09 12.08.2026
2 Алекс
Коментиран от #7
17:12 12.08.2026
3 Лопата Орешник
До коментар #1 от "Kaлпазанин":Ахах!! Кво викаш, Кими Ракетата ще ги остъкли набързо? Забавен ти е коментара, но няма да стане. Тия са си едни и същи хора!! Ако не му вдигнат ръка, няма да им пусне слънцата! А те няма да му вдигнат ръка, щото срещу ръжена не се рита!
17:15 12.08.2026
4 Сатана Z
17:20 12.08.2026
5 очевидец
Във вътрешните медии говорят преди всичко за украински дрон, взривил се в България.
Да, става въпрос за един и същ инцидент...
17:23 12.08.2026
6 А... мон гольята
Коментиран от #9, #11
17:42 12.08.2026
7 Възраждане
До коментар #2 от "Алекс":Така е, всички русофили знаем че Луната е холограма а земята е плоска!
Тя и Пияната така каза
Коментиран от #10, #12
17:44 12.08.2026
8 КИБОРГ
🔴🤖 С
ПЕПЕЛ И СВЕТЛИНА
🔥
17:45 12.08.2026
9 Механик
До коментар #6 от "А... мон гольята":Какви ги говориш, вовка ПИЧ кина нацели Луната с Луна 25!
Всичко стана тенекии
17:48 12.08.2026
10 Плоскоземец от москал
До коментар #7 от "Възраждане":👍😄👍...🌓🚀
17:51 12.08.2026
11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #6 от "А... мон гольята":Корейския космодрум е строен с помоща на Роскосмос, първия корец в космоса е летял с Руска ракета, в състава на руски екипаж, първата корейска ракета е строена с помоща на Роскосмос, бе ъп Дал, хахахах
Коментиран от #14
17:53 12.08.2026
12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #7 от "Възраждане":Първия робот кацнал на Луната е Руски.
" Луноход-1"
Коментиран от #15
17:55 12.08.2026
13 Браво!
18:00 12.08.2026
14 Крим е УКРАИНСКИ, Москал..то же
До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ааааахахаха
БАЩАТА на СЪВЕТСКАТА КОСМОНАВТИКА е УКРАИНЕЦА академик/ конструктора.. КОРОЛЬОВ! Ааааахахаха
Корабните, авио двигатели и т.н също
Ааааахахаха
Ту пой, да?
Коментиран от #17
18:04 12.08.2026
15 Слепото
До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ние го видееме.. Луна 25 на педофила
Хихихи
Наркоман ли си?
18:06 12.08.2026
16 1111
18:40 12.08.2026
17 1111
До коментар #14 от "Крим е УКРАИНСКИ, Москал..то же":МбуаааХАХАХА,
ами тогава що се казва Сергей, а не Серхiй, бе Папур? Няма такива палячовци, няма!
Коментиран от #18
18:46 12.08.2026
18 ЧетИ не грамотнико
До коментар #17 от "1111":ЧетИ! Хахахаха
КОРОЛЬОВ е УКРАИНЕЦ, .. МАН го
Хахахаха
18:54 12.08.2026