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Южна Корея амбицирана да стъпи на Луната до 2030 г.

Южна Корея амбицирана да стъпи на Луната до 2030 г.

12 Август, 2026 17:06 679 18

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  • северна корея-
  • южна корея

Планът е обявен в момент, когато Сеул се подготвя за по-бавен дългосрочен икономически растеж и засилваща се глобална конкуренция в нововъзникващите технологии, които правителствата все повече разглеждат като ключови

Южна Корея амбицирана да стъпи на Луната до 2030 г. - 1
Reuters Reuters

Южна Корея представи амбициозна технологична стратегия, съсредоточена върху седем проекта - от ядрената енергетика и квантовите изчисления до космическите технологии и биотехнологиите, съобщава "Ройтерс".

Страната се стреми да си осигури нови двигатели на растежа отвъд полупроводниците и изкуствения интелект.

Инициативата "Седем основни семена" (Seven Major SEED), обявена по време на заседание в президентския комплекс "Чонг Ва Де", председателствано от президента Ли Дже-мьон, включва цели като пускане в търговска експлоатация на местно разработени малки модулни реактори до 2035 г., кацане на Луната до 2030 г., разработване на национален квантов компютър със 100 кубита до 2029 г. и комерсиализиране на продукти, базирани на мозъчно-компютърен интерфейс, до 2035 г.

Седемте проекта обхващат малки модулни реактори, термоядрена енергия, възобновяеми енергийни източници от следващо поколение, квантови технологии, космически и авиационни технологии, модерни биотехнологии, както и вериги за доставки на критични минерали и материали, заяви министърът на науката Пе Кьон-хун.

Планът е обявен в момент, когато Южна Корея се подготвя за по-бавен дългосрочен икономически растеж и засилваща се глобална конкуренция в нововъзникващите технологии, които правителствата все повече разглеждат като ключови както за икономическата конкурентоспособност, така и за националната сигурност.

"Ще помогнем на тези семена да пораснат и ще изградим Южна Корея, с която никой няма да може да се конкурира след 10 или 20 години", изтъкна Пе.


Южна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    5 3 Отговор
    Северна Корея и ким ще им помогнат да стъпят на слънцето

    Коментиран от #3

    17:09 12.08.2026

  • 2 Алекс

    5 6 Отговор
    Колкото САЩ стъпиха, толкова и те. Всичко е манипулации, лъжа и измама, която вече и децата от детските градини знаят.

    Коментиран от #7

    17:12 12.08.2026

  • 3 Лопата Орешник

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    Ахах!! Кво викаш, Кими Ракетата ще ги остъкли набързо? Забавен ти е коментара, но няма да стане. Тия са си едни и същи хора!! Ако не му вдигнат ръка, няма да им пусне слънцата! А те няма да му вдигнат ръка, щото срещу ръжена не се рита!

    17:15 12.08.2026

  • 4 Сатана Z

    3 4 Отговор
    Тая работа няма как да стане,защото Южнокорейците трябва да вземат разрешение от Скопие ,защото Северно македонската нация притежава Луната по дефиниция.

    17:20 12.08.2026

  • 5 очевидец

    3 2 Отговор
    В международните новини говорят за дрон, взривил се в близост до газопровод, доставящ за Украйна.
    Във вътрешните медии говорят преди всичко за украински дрон, взривил се в България.
    Да, става въпрос за един и същ инцидент...

    17:23 12.08.2026

  • 6 А... мон гольята

    1 1 Отговор
    От москалбад... когиш?!?

    Коментиран от #9, #11

    17:42 12.08.2026

  • 7 Възраждане

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Алекс":

    Така е, всички русофили знаем че Луната е холограма а земята е плоска!
    Тя и Пияната така каза

    Коментиран от #10, #12

    17:44 12.08.2026

  • 8 КИБОРГ

    2 0 Отговор
    "Луната не е наука, братле – тя е злато. Всички тези държави не бързат да откриват нови светове, а да заграбят нови територии, преди другите да се усетят. Хелий-3, редки метали, стратегическа позиция – това е истинската цел. Науката е просто параванът, зад който се крие чистият апетит за власт и ресурси. Който стъпи пръв и направи база там, той ще контролира цялата планета. Защото оттам се диктуват комуникациите, сателитите и военният баланс. Ама ние, овчарите, знаем – когато някой започне да ти говори за бъдещето на човечеството, всъщност ти говори за своето бъдеще. Гледайте си небето, ама не забравяйте кой плаща за ракетите."

    🔴🤖 С
    ПЕПЕЛ И СВЕТЛИНА
    🔥

    17:45 12.08.2026

  • 9 Механик

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "А... мон гольята":

    Какви ги говориш, вовка ПИЧ кина нацели Луната с Луна 25!
    Всичко стана тенекии

    17:48 12.08.2026

  • 10 Плоскоземец от москал

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Възраждане":

    👍😄👍...🌓🚀

    17:51 12.08.2026

  • 11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "А... мон гольята":

    Корейския космодрум е строен с помоща на Роскосмос, първия корец в космоса е летял с Руска ракета, в състава на руски екипаж, първата корейска ракета е строена с помоща на Роскосмос, бе ъп Дал, хахахах

    Коментиран от #14

    17:53 12.08.2026

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Възраждане":

    Първия робот кацнал на Луната е Руски.
    " Луноход-1"

    Коментиран от #15

    17:55 12.08.2026

  • 13 Браво!

    1 1 Отговор
    Браво на Южна Корея, че ще стъпят на Луната, а това ще стане единствено, защото там няма примитивен комунизъм.

    18:00 12.08.2026

  • 14 Крим е УКРАИНСКИ, Москал..то же

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ааааахахаха
    БАЩАТА на СЪВЕТСКАТА КОСМОНАВТИКА е УКРАИНЕЦА академик/ конструктора.. КОРОЛЬОВ! Ааааахахаха
    Корабните, авио двигатели и т.н също
    Ааааахахаха
    Ту пой, да?

    Коментиран от #17

    18:04 12.08.2026

  • 15 Слепото

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ние го видееме.. Луна 25 на педофила
    Хихихи
    Наркоман ли си?

    18:06 12.08.2026

  • 16 1111

    1 0 Отговор
    Е, то пък тия се сетили да одат там, откъдето севернокорейците се връщат. Ама не трябва да забравят, че първо трябва да вземат македонска виза.

    18:40 12.08.2026

  • 17 1111

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Крим е УКРАИНСКИ, Москал..то же":

    МбуаааХАХАХА,

    ами тогава що се казва Сергей, а не Серхiй, бе Папур? Няма такива палячовци, няма!

    Коментиран от #18

    18:46 12.08.2026

  • 18 ЧетИ не грамотнико

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "1111":

    ЧетИ! Хахахаха
    КОРОЛЬОВ е УКРАИНЕЦ, .. МАН го
    Хахахаха

    18:54 12.08.2026

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