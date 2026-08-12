Южна Корея амбицирана да стъпи на Луната до 2030 г.

Южна Корея представи амбициозна технологична стратегия, съсредоточена върху седем проекта - от ядрената енергетика и квантовите изчисления до космическите технологии и биотехнологиите, съобщава "Ройтерс".

Страната се стреми да си осигури нови двигатели на растежа отвъд полупроводниците и изкуствения интелект.

Инициативата "Седем основни семена" (Seven Major SEED), обявена по време на заседание в президентския комплекс "Чонг Ва Де", председателствано от президента Ли Дже-мьон, включва цели като пускане в търговска експлоатация на местно разработени малки модулни реактори до 2035 г., кацане на Луната до 2030 г., разработване на национален квантов компютър със 100 кубита до 2029 г. и комерсиализиране на продукти, базирани на мозъчно-компютърен интерфейс, до 2035 г.

Седемте проекта обхващат малки модулни реактори, термоядрена енергия, възобновяеми енергийни източници от следващо поколение, квантови технологии, космически и авиационни технологии, модерни биотехнологии, както и вериги за доставки на критични минерали и материали, заяви министърът на науката Пе Кьон-хун.

Планът е обявен в момент, когато Южна Корея се подготвя за по-бавен дългосрочен икономически растеж и засилваща се глобална конкуренция в нововъзникващите технологии, които правителствата все повече разглеждат като ключови както за икономическата конкурентоспособност, така и за националната сигурност.

"Ще помогнем на тези семена да пораснат и ще изградим Южна Корея, с която никой няма да може да се конкурира след 10 или 20 години", изтъкна Пе.