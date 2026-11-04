Тръмп обяви чия е Слънчевата система

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа прокламация, с която обяви Слънчевата система и цялото космическо пространство отвъд Земята за „провинция на всички хора“. Документът, публикуван от Белия дом, е озаглавен „Американска декларация за свобода в космоса“ и е подписан на 3 ноември – деня на междинните избори за Конгреса.

Прокламацията определя космоса като пространство, отворено за „изследване, развитие, използване и създаване на постоянно присъствие от американски граждани“. В текста е записано, че това трябва да става в съответствие със законите на САЩ и международните задължения на страната.

Луната до 2028 г., след това Марс

„Днес подновяваме нашата тържествена и справедлива мисия да поведем човечеството към най-далечните пространства на Вселената“, се посочва в документа.

Тръмп заявява, че САЩ ще водят изследването, развитието и заселването на новите пространства, като свързва космическите планове с идеите за свобода, индивидуални права и американско технологично лидерство.

Прокламацията поставя конкретна цел за връщане на американски астронавти на Луната до 2028 г. В нея се говори и за изграждане на постоянно американско присъствие на лунната повърхност, както и за ускоряване на плановете американец да бъде първият човек, стъпил на Марс.

Документът се позовава на мисията „Артемис II“, която според Белия дом през април 2026 г. е отвела астронавти по-далеч от Земята от всяка предишна пилотирана мисия. Следващият етап, посочен в прокламацията, е „Артемис III“ – сложна изпитателна кампания, планирана за лятото на 2027 г.

Какво казва международното право

Формулировката на Тръмп не означава, че САЩ придобиват собственост или суверенитет върху космоса. Договорът за космоса на ООН от 1967 г. определя изследването и използването на космическото пространство като дейност в интерес на всички държави и човечеството. Същият договор забранява националното присвояване на космоса и небесните тела чрез обявяване на суверенитет, окупация или по друг начин.

Тъкмо тази правна рамка е посочена и в самата прокламация, която изрично поставя бъдещото американско присъствие в космоса в границите на международните задължения на САЩ. Така документът очертава политическа и стратегическа цел на Вашингтон, но сам по себе си не променя действащите международни правила.

„Нацията, която води в космоса, ще оформи бъдещето на човечеството – и тази нация ще бъдат Съединените американски щати“, заявява Тръмп в прокламацията.

Източници: cnnbrasil.com.br, axios.com