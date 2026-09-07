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Тръмп: Луната е наша!; В Китай описаха война за спътника

Тръмп: Луната е наша!; В Китай описаха война за спътника

7 Септември, 2026 05:02, обновена 7 Септември, 2026 05:12 609 8

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Тайнствена визита в Естония

Тръмп: Луната е наша!; В Китай описаха война за спътника - 1
Снимка: Truth Social
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Геополитическото напрежение между водещите световни сили се пренася от Земята директно в окололунното пространство. През последните часове американският президент Доналд Тръмп направи поредица от скандални изявления, докато учени и бизнес лидери предупреждават за мащабни заплахи, произтичащи от възхода на Китай.

„Луната е наша“: Космическите амбиции на Белия дом

Американският лидер Доналд Тръмп официално обяви, че Луната принадлежи на САЩ. В своята социална мрежа Truth Social той публикува изображение на земния спътник с американския флаг и категоричния надпис „The Moon is ours“ („Луната е наша“).

Изявлението идва на фона на засилената лунна програма на САЩ, която предвижда изграждане на постоянна база до 2028–2030 г. Експерти по международно право обаче побързаха да напомнят, че подобни претенции нямат юридическо основание.

Почти едновременно с това Тръмп предизвика вълна от дискусии в САЩ, след като подкрепи идеята американският щат Ню Мексико да бъде преименуван на „Ню Америка“. По думите му това звучи „много по-престижно и красиво“, а повод за коментара стана разпространен по-рано сатиричен пост в мрежата X.

Държавният глава отговори и на критиците си от Демократическата партия по отношение на финансовите си сделки. Тръмп поясни, че заработва стотици милиарди долари от акции не за себе си, а за благото на САЩ, предаде Associated Press.

Китайският отговор: Война на Луната и икономическа „колонизация“ на ЕС

Докато Вашингтон предявява претенции към Космоса, Пекин вече разработва стратегии за потенциален военен конфликт извън пределите на Земята. Китайски учени от Северозападния политехнически университет в Сиан публикуваха доклад в Journal of Command and Control, описващ как войната на Земята може да се разпространи на Луната. Според сценариите, цитирани от South China Morning Post, съперничеството за окололунната орбита ще включва блокади, лъжливи маневри и тактическо възпиране на противника с цел контрол над космическите ресурси.

На Земята обаче икономическата експанзия на Пекин вече нанася реални удари по Запада. Водещата европейска металургична асоциация Eurometal предупреди за риск от загуба на 300 000 работни места в ЕС до края на 2026 г., информира британският вестник The Guardian. Причината е фактическата „колонизация“ от страна на Китай върху веригите за доставки на компоненти и рекордното търговско салдо от 1 милиард евро на ден в полза на Пекин. Предвиждат се масови протести пред сградата на Еврокомисията в Брюксел.

Тайнствена визита в Естония

На фона на глобалния трилър, балтийските медии съобщиха за неочаквано събитие. Естонският портал Delfi разкри, че синът на американския президент – Доналд Тръмп-младши, е пристигнал на тайна визита в Талин с частен самолет от Монголия. Той се придвижва при засилени мерки за сигурност, като целта на посещението му – бизнес или дипломатическа мисия на Белия дом – остава строго пазена тайна, а посолството на САЩ отказва коментар.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крадев

    1 4 Отговор
    Американска е! Чия да е?

    Коментиран от #4

    05:16 07.09.2026

  • 2 Иван

    3 1 Отговор
    Психопата Доналд Тръмп кога е заявил това?--- в един часа през нощта?

    05:23 07.09.2026

  • 3 Ориноко

    4 1 Отговор
    Тръмпета с новата перука дече пошашаве още толкова

    05:25 07.09.2026

  • 4 Иван

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Крадев":

    Половината е американска, другата половина е на Аллах.

    05:25 07.09.2026

  • 5 Троян

    8 0 Отговор
    Е сега вече САЩ си намериха майстора. Във Скопие са побеснели. Луно, луно земьо Македонска.....

    05:26 07.09.2026

  • 6 УдоМача

    3 1 Отговор
    Горкото к0п3л3... Убийте го да не се мъчи!

    Коментиран от #7

    05:27 07.09.2026

  • 7 Иван

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "УдоМача":

    Душите на убитите момичета не му дават мира, тотално ще изперка преди да умре.

    05:33 07.09.2026

  • 8 Деспотизмът се мести от САЩ

    1 0 Отговор
    на Луната.

    05:44 07.09.2026