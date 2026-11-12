Орбан: Брат ми е невинен, делото е политическа разправа

Бившият унгарски премиер Виктор Орбан заяви, че е напълно убеден в невиновността на по-малкия си брат Арон, който беше задържан на 9 ноември по подозрение за трафик на мигранти и търговия с влияние.

„Това е порядъчен, добросърдечен човек. Не мога дори за секунда да си представя, че би извършил подобно нещо. Сто процента съм сигурен, че е невинен“, каза Орбан в интервю за YouTube канала Ultrahang Plusz.

Съдът постанови едномесечно задържане

Будапещенският централен районен съд постанови едномесечно задържане под стража за Арон Орбан и неговата партньорка. Един от останалите заподозрени беше поставен под съдебен надзор, а друг не беше задържан. Решението не е окончателно.

Според прокуратурата четиримата са подпомогнали повече от 100 виетнамски граждани да преминат през Унгария към Западна Европа. Разследването твърди, че са съдействали за издаването на визи в унгарски дипломатически представителства, като в част от документите като причина за влизане в страната е било посочено краткосрочно обучение.

По данни на обвинението повечето от кандидатите не са участвали в такова обучение. За всеки човек е била събирана т.нар. такса за набиране, а получените средства са били разпределяни между участниците в схемата.

Делото се води от Националното следствено бюро и Националната служба за възстановяване и защита на активи. Будапещенската главна прокуратура е поискала задържане и за четиримата заподозрени, като е посочила тежестта на предполагаемото престъпление, възможността за присъди от пет до десет години, чуждестранните им контакти и риск от въздействие върху свидетели.

Орбан говори за политическа разправа

В интервюто Виктор Орбан заяви, че действията на правоохранителните органи са част от политическа стратегия на новите власти. Според него задържането на брат му и разследванията срещу бивши членове на правителството не представляват законно преследване, а „разправа“ с политически противници.

„Погледнете обстоятелствата – начина, по който бяха задържани мои колеги, бивши членове на правителството, а сега и по-малкият ми брат. Всичко това е предварително планиран, режисиран и театрален политически спектакъл“, заяви Орбан.

Бившият премиер каза още, че не се страхува самият той да бъде преследван. Той защити и министрите от своите кабинети, срещу които са повдигнати обвинения за корупция и злоупотреба със служебно положение.

„Мога още сега да гарантирам, че задълбоченото разследване няма да установи нарушения на правилата или случаи на корупция. Всичките ми министри са безупречни“, каза Виктор Орбан.

Разследването срещу Арон Орбан продължава, а съдът предстои да се произнесе окончателно по мерките за неотклонение.

Източници: apnews.com, index.hu, telex.hu