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Унгарският премиер разследван за домашно насилие

Унгарският премиер разследван за домашно насилие

13 Ноември, 2026 16:59 1 204 30

  • петер мадяр-
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  • унгария-
  • домашно насилие-
  • прокуратура

Бивш член на „Фидес“ поиска прокуратурата в Будапеща да провери твърденията на Юдит Варга за отношенията ѝ с Петер Мадяр

Унгарският премиер разследван за домашно насилие - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

До Следствената прокуратура в Будапеща е подаден сигнал срещу премиера на Унгария Петер Мадяр заради твърдения за изнудване и насилие в интимна връзка. Подател е Ищван Теньи-младши, бивш член на управляващата партия „Фидес“ и обществен активист.

Сигналът е внесен след изявленията на бившата съпруга на Мадяр Юдит Варга пред парламентарна комисия. Тя твърди, че по време на брака им Мадяр я е заплашвал в продължение на около година и половина и е използвал тайно направен аудиозапис като средство за натиск. Според Варга той я е заплашвал с подаване на сигнал и с влизане в затвора.

„Постоянно ме заплашваше, че ще ме унищожи и ще ме вкара в затвора с аудиозаписи“, заяви Варга.

Бившата министърка на правосъдието определи записа като манипулиран. Аудиоматериалът е свързан с разговор за делото „Шадл–Вьолнер“, което разтърси унгарската политическа система и доведе до продължителен спор между бившите съпрузи. Варга заяви, че ако Мадяр е смятал записа за решаващо доказателство, не е трябвало да изчаква до март 2024 г., за да го оповести.

Прокуратурата ще прецени има ли основание за проверка

В сигнала се иска да бъдат проверени възможни данни за изнудване и насилие в интимна връзка. Теньи посочва, че описаните от Варга заплахи могат да имат значение за наказателно производство, но окончателната преценка е на прокуратурата.

„Мадяр е заплашвал Варга с наказателно преследване, затвор и с възможността да бъде поставена в неизгодно обществено, професионално и политическо положение“, се посочва в изложението, цитирано от „Мадяр Немзет“. Изданието отбелязва, че самото подаване на сигнал не доказва извършено престъпление, а компетентните органи трябва да установят дали има данни за конкретно нарушение и подкрепящи го доказателства.

Към момента няма данни прокуратурата да е повдигнала обвинение срещу премиера или да е съобщила за започнало досъдебно производство. Твърденията на Варга и изложеното в сигнала предстои да бъдат оценени от разследващите органи.

Петер Мадяр е настоящ премиер на Унгария и лидер на партията „Тиса“. Неговата реакция по същество на подадения сигнал не е цитирана в публикацията на РБК, която съобщава за случая. По-рано той отговори на изявленията на бившата си съпруга, че ще помни от отношенията им „само хубавото“, съобщи унгарската медия HVG.


Унгария
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