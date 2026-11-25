Първото официално посещение на унгарския премиер Петер Мадяр в Украйна е преминало положително, заяви президентът Володимир Зеленски след срещата между двамата в Ужгород. Разговорите са били посветени на политическите отношения, енергетиката, инфраструктурата и хуманитарната помощ.

„Посещение, което със сигурност ще донесе положителни резултати. Вече имаме договорености в областта на политиката, енергетиката и инфраструктурата“, написа Зеленски в социалната мрежа X. Украинският президент посочи, че на екипите е възложено да работят по изпълнението на постигнатите споразумения.

Енергетика и транспорт

Сред обсъжданите теми са били доставките на газ и дизелово гориво за Украйна. Двамата лидери са разгледали и възможности за съвместни инфраструктурни проекти, включително изграждането на директни железопътни връзки между двете държави.

Разговорите са включвали и хуманитарното разминиране. Това е сред областите, в които Киев и Будапеща търсят практическо сътрудничество на фона на опитите за подобряване на двустранните отношения.

Унгарското малцинство

Преди посещението си Мадяр заяви, че иска да обсъди спазването на културните права на унгарското етническо малцинство в Украйна. Преди началото на войната общността е наброявала около 130 000 души, но оттогава числеността ѝ се е свила.

В Ужгород двамата лидери поднесоха венци на военно гробище. Мадяр заяви, че там е погребан и етнически унгарец, смятан за една от първите жертви на руската война срещу Украйна. Жестът беше част от първата му официална визита в страната като министър-председател.

Хуманитарна помощ без военна подкрепа

Унгария ще предостави на Украйна медицинско и енергийно оборудване, лекарства и транспортни средства на стойност 1 милиард унгарски форинта, или около 2,9 милиона долара. Мадяр съобщи, че със същата сума ще бъде създаден отделен фонд за унгарското малцинство.

Въпреки по-конструктивния тон към Киев, унгарският премиер продължава да отказва военна помощ за Украйна и транзит на оръжейни доставки през унгарска територия. Той се противопоставя и на ускорена процедура за присъединяване на Украйна към Европейския съюз, както и на отпускането на европейска помощ за Киев директно от следващия бюджет на съюза.

Петер Мадяр зае по-умерена позиция към Украйна в сравнение с предшественика си Виктор Орбан и определя Русия като агресор във войната. Последното посещение на Орбан в Киев беше през юли 2024 г., а преди това той беше в Украйна официално през 2015 г.

Източници: news.bg, apnews.com, kyivindependent.com