Сигнал срещу Петер Мадяр за изнудване и домашно насилие

Сигнал за предполагаемо изнудване и насилие в интимна връзка е подаден срещу унгарския премиер Петер Мадяр след изявленията на бившата му съпруга Юдит Варга. Документът е внесен във Фьоварошката следствена прокуратура в Будапеща от Ищван Тени, който настоява компетентните органи да проверят публично разпространените твърдения. В сигнала не се посочва, че срещу Мадяр вече е повдигнато обвинение.

Тени се позовава на изслушването на Варга пред парламентарна комисия, разследваща злоупотреби в изпълнителната власт, както и на медийни публикации. Според подадения сигнал твърденията на бившата министърка могат да насочват към признаци на изнудване и продължителен психически натиск.

Твърденията за тайния запис

Варга заяви, че през януари 2023 г. Мадяр е записал тайно разговор в общото им жилище, без нейно знание и съгласие. По думите ѝ звукозаписът е бил използван като средство за натиск приблизително година и половина, до март 2024 г., когато Мадяр го разпространи публично във връзка със скандала „Шадл–Вьолнер“.

Според изложеното от Варга бившият ѝ съпруг я е заплашвал с подаване на наказателна жалба, с лишаване от свобода и с разрушаване на живота ѝ, ако продължи бракоразводната процедура или не приеме условия, които той смята за изгодни при подялбата на имуществото и определянето на местоживеенето на децата.

„Тисашките депутати ще разберат какво е адът на Петер Мадяр, когато и те поискат да се разделят с него“, заяви Юдит Варга пред комисията.

Варга е била министър на правосъдието на Унгария до 2023 г. Тя и Мадяр имат три деца и се разведоха през 2023 г. Твърденията за отношенията между двамата вече са били предмет на публични спорове, включително след публикуването на записа през март 2024 г.

Мадяр отхвърли политическия прочит

Петер Мадяр реагира на изслушването, като определи изказването на бившата си съпруга като „пърформанс“. Той не е привлечен като обвиняем по новия сигнал, а прокуратурата трябва първо да прецени дали има достатъчно данни за започване на наказателна проверка.

Източници: magyarnemzet.hu, 24.hu, telex.hu