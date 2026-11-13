Правителството на Нидерландия остава, но кризата не е решена

Правителството на Нидерландия остава на власт, но коалиционната криза не е приключила. Народната партия за свобода и демокрация (VVD) ще запази участието си в управляващото малцинство поне засега, след като премиерът Роб Йетен и вицепремиерите Дилан Йешилгьоз-Зегериус и Барт ван ден Бринк разговаряха около седем часа в опит да избегнат разпадането на кабинета.

Според NOS трите партии не са постигнали окончателно споразумение за формата на бъдещото управление и за това дали между тях е останало достатъчно доверие. Нови разговори са планирани през уикенда. Така VVD засега не напуска коалицията, но позицията ѝ остава условна. Партията настоява за промяна в съдържанието и политическия баланс на управлението.

Спорът избухна заради данъчния план

Конфликтът започна след приемането на данъчния план за 2027 г. в Камарата на представителите с минимално мнозинство от 76 срещу 74 гласа. VVD гласува против, след като коалиционните партньори от D66 и Християндемократическия апел (CDA) подкрепиха промени, договорени с опозиционните партии PRO и Volt. Те предвиждат хората с голямо имущество да плащат повече данъци, а работещите да получат известно намаляване на данъчната тежест.

Лидерът на парламентарната група на VVD Рубен Брекелман определи начина, по който са действали D66 и CDA, като „потресаващ“. Той заяви, че не е очаквал коалиционните партньори да направят толкова рязък завой наляво и предупреди, че това е лошо за икономиката и бизнеса в Нидерландия.

Йетен настоява коалицията да продължи да работи заедно. „Никой не чака безкрайни политически спорове в Хага или нови избори и трябва да направим всичко по силите си, за да намерим общ път напред“, каза премиерът. Предстои той да представи резултатите от разговорите след заседанието на Министерския съвет, но към този момент окончателен компромис не е обявен.

Източници: nos.nl, apnews.com