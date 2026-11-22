Великобритания и Нидерландия ще продължат да предоставят на Украйна необходимата подкрепа, за да се противопостави на руската инвазия и да постигне траен мир. Това са договорили британският премиер Анди Бърнам и нидерландският министър-председател Роб Йетен по време на среща в Амстердам.

Разговорът се е състоял на 21 ноември, а договореностите са съобщени от „Даунинг стрийт“. Двамата лидери са обсъдили необходимостта да се запази натискът върху Русия, така че руският президент Владимир Путин да бъде подтикнат да седне на масата за преговори.

„Ще продължим да работим в тясно сътрудничество, за да предоставим на Украйна подкрепата, от която се нуждае, за да се противопостави на незаконната руска инвазия и да осигури траен и устойчив мир“, се посочва в съобщението на британското правителство.

Срещата се проведе на фона на активизираните европейски усилия за подкрепа на Украйна и за участие в бъдещи разговори за сигурността на страната. На 19 ноември Бърнам участва и в среща на коалицията на желаещите в Берлин, където Великобритания обяви нов пакет от 260 милиона паунда за повече от 1000 далекобойни ударни дрона, както и за морски, логистични и разузнавателни безпилотни системи.

Лондон вече е поел ангажимент за допълнителна финансова подкрепа от 10 милиарда паунда. Пакетът, обявен през октомври, включва 7 милиарда паунда икономическа помощ за следващите три години и 3 милиарда паунда британска експортна подкрепа, насочена основно към доставката на оръжия.

Нидерландското правителство също е обявило пакет от 1,2 милиарда евро невоенна подкрепа за Украйна през следващите три години. Средствата са предназначени за възстановяване, икономическа помощ и други граждански нужди.

Бърнам и Йетен са подчертали, че ще продължат да координират действията си по украинския въпрос. Двамата премиери са заявили, че очакват да разговарят отново в близко бъдеще.

Източници: devdiscourse.com