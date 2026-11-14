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Откриха милиарди в брой при разследване срещу бивш унгарски министър

Откриха милиарди в брой при разследване срещу бивш унгарски министър

14 Ноември, 2026 03:34 465 4

  • унгария-
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Намерени са 5,07 млрд. форинта, 2,65 млн. евро и над 1,25 млн. долара. Парите са били скрити на различни места, включително заровени в горите

Откриха милиарди в брой при разследване срещу бивш унгарски министър - 1
Снимка: marcaliportal.hu
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Унгарските разследващи са открили общо 5 071 632 000 форинта, 2 658 350 евро и 1 257 100 щатски долара при координирани действия по наказателно производство срещу депутата и бивш министър на националното развитие Миклош Шещак.

Операцията е проведена на 12 и 13 ноември на няколко места в Будапеща и областите Пещ, Бекеш и Ноград. По данни на Националната служба за възстановяване и защита на активите (NVVH) парите са били открити в гори, където били заровени, както и в селскостопански и складови сгради.

Част от средствата са намерени скрити в жилищен имот. Разследващите са открили и голям сейф, поставен на скрито място. Съобщението не уточнява в кои конкретни населени места са били извършени претърсванията.

Парите са внесени в държавната хазна

Намереният кеш е внесен на 13 ноември в Унгарската държавна хазна. „Общата сума на откритите парични средства е 5 071 632 000 форинта, 2 658 350 евро и 1 257 100 щатски долара“, се посочва в съобщението на NVVH.

В разследващите действия са участвали служители на Националното бюро за разследване, отдела за криминалистична техника и Специалната полиция. Съдействие са оказали и Националната данъчна и митническа служба, както и Унгарската държавна хазна.

В съобщението не се посочват произходът на средствата, конкретните престъпления, за които се води производството, нито дали са повдигнати обвинения или са извършени арести. Не са обявени и следващи процесуални действия по случая.

Източници: mti.hu


Унгария
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