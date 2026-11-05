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Над 600 000 души излязоха на протести във Франция за по-високи заплати

Над 600 000 души излязоха на протести във Франция за по-високи заплати

5 Ноември, 2026 21:42 628 16

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Работници, ученици и студенти се включиха в национални стачки и шествия с искания за по-високи доходи и по-добри обществени услуги

Над 600 000 души излязоха на протести във Франция за по-високи заплати - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Около 600 000 души се включиха в протестите и стачките във Франция заради високите разходи за живот, ниските доходи и състоянието на обществените услуги. Оценката е на Министерството на вътрешните работи, докато профсъюзите обявиха значително по-висока численост. В страната бяха планирани над 250 отделни прояви.

Към работниците се присъединиха ученици, студенти и представители на движението на жълтите жилетки. В Париж шествието премина между площад „Република“ и площад „Нация“, след като властите не разрешиха предложения от синдикатите маршрут между площад „Бастилия“ и площад „Конкорд“.

За охраната на протестите бяха ангажирани около 70 000 полицаи и жандармеристи. Ограниченията върху маршрута бяха въведени след безредиците на 17 октомври. Тогава, според синдикалните лидери, са били разграбени над 2000 магазина и са били подпалени исторически сгради.

Профсъюзите настояват за по-високи доходи

Основните искания са увеличение на минималната заплата, незабавно започване на преговори за възнагражденията, защита на работните места и обществените услуги, както и по-високо данъчно облагане на най-богатите.

Минималната почасова ставка във Франция е 12,31 евро. Председателката на CFDT Мариализ Леон настоява за нетно увеличение на доходите с 100 евро месечно. Тя определи покупателната способност като „основен проблем за голяма част от хората“ и заяви, че много работещи вече не могат да живеят достойно със заплатите си.

„Това трябва да бъде голям ден на обединение“, заяви генералната секретарка на CGT Софи Бине.

Движението започна през септември с протест на ученици заради недостиг на персонал в училищата. Впоследствие към него се присъединиха студенти, работници от частния и обществения сектор, родители и активисти на жълтите жилетки.

Правителството предлага ограничени мерки

Кабинетът освободи 10 милиона барела дизел от стратегическите резерви, за да ограничи натиска върху цените на горивата. Властите обещаха и реформа на системата Parcoursup за кандидатстване във висшето образование до 2028 г.

Правителството обсъжда и възможността годишното увеличение на минималната заплата, което обичайно влиза в сила на 1 януари, да бъде въведено по-рано. Допълнително увеличение би зависело от решение на кабинета.

Стачките засегнаха транспорта, училищата и други обществени услуги. Следващият въпрос пред организаторите е дали протестът ще продължи с нови национални действия. Синдикатите не са взели окончателно решение за удължаване на стачката, но за събота в Париж е планирано ново събиране на площад „Конкорд“.

Източници: bbc.com


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    2 млн в цяла Франция.

    Коментиран от #6

    21:42 05.11.2026

  • 2 Пич

    10 3 Отговор
    Е откъде?! Малоумниците Урсулианци отново са дали милиарди за крадене от Украйна!!!
    Обаче......
    Тук не се споменава, но по чуждестранните медии се казва нещо интересно! Църкви и синагоги се рушат, палят и разграбват, а нито една джамия не е пострадала!!!
    Предполагам че схващате и няма да обяснявам какво означава това!!!

    21:46 05.11.2026

  • 3 Смърф

    11 1 Отговор
    Френцииииии..
    Парите ви Макрон ги даде на Украйна

    Коментиран от #7

    21:47 05.11.2026

  • 4 Ачо от ПП

    8 0 Отговор
    Прави са хората, и аз поисках от шефа по-голяма заплата, за да кога да дарявам повече за Украйна като нашия велик вожд и учител господин Кирил Петков! Това ги подтиква във Франция!

    21:47 05.11.2026

  • 5 Макето

    2 5 Отговор
    Дааа, във Франция съм. Хората протесестират и си отстояват интересите. А при вас? Поне един от семейство се е уредил на държавна службица и скубе ли, скубе държавата и народа, и се надява “другите” да излязат. За това и Русия ви освобождава.

    Коментиран от #15

    21:48 05.11.2026

  • 6 Европеец

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Хубаво протестират французите, ама от 66 милиона 2 милиона са малко..... Да се надяваме, ако станат поне 6 милиона да променят нещо..... Или може би ще чакат когато на микрон му изтече мандата и изборите ще спечели мари люпен...

    21:50 05.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Нещо гнило ли има във Франция

    3 0 Отговор
    Поданиците на европейската империя остават на второ място , докато лидерите са се устремили към присвояването на нови територии и именно тези разходи са приоритетни ,
    "Толкова дълго колкото е необходимо".

    22:07 05.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 провинциалист от провинция Тракия

    2 2 Отговор
    А защо просто не работят повече?

    22:13 05.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Макарон

    1 0 Отговор
    Искате по високи заплати ама ние парите ги дадохме на Украйна, така че ще пиете по една студена вода и ще духате супата.

    22:26 05.11.2026

  • 14 Васил

    0 0 Отговор
    Добре че у нас заплатите са високи и стоките са евтини как ще ни стигнат Франсетата.

    22:29 05.11.2026

  • 15 Хммм

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Макето":

    Може и така да е, ама засега не са отстояли нищо съществено, а макарончо само си го мести от ляво в дясно. Все пак дано да си прав.

    22:34 05.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

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