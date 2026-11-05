Над 600 000 души излязоха на протести във Франция за по-високи заплати

Около 600 000 души се включиха в протестите и стачките във Франция заради високите разходи за живот, ниските доходи и състоянието на обществените услуги. Оценката е на Министерството на вътрешните работи, докато профсъюзите обявиха значително по-висока численост. В страната бяха планирани над 250 отделни прояви.
Към работниците се присъединиха ученици, студенти и представители на движението на жълтите жилетки. В Париж шествието премина между площад „Република“ и площад „Нация“, след като властите не разрешиха предложения от синдикатите маршрут между площад „Бастилия“ и площад „Конкорд“.
За охраната на протестите бяха ангажирани около 70 000 полицаи и жандармеристи. Ограниченията върху маршрута бяха въведени след безредиците на 17 октомври. Тогава, според синдикалните лидери, са били разграбени над 2000 магазина и са били подпалени исторически сгради.
Профсъюзите настояват за по-високи доходи
Основните искания са увеличение на минималната заплата, незабавно започване на преговори за възнагражденията, защита на работните места и обществените услуги, както и по-високо данъчно облагане на най-богатите.
Минималната почасова ставка във Франция е 12,31 евро. Председателката на CFDT Мариализ Леон настоява за нетно увеличение на доходите с 100 евро месечно. Тя определи покупателната способност като „основен проблем за голяма част от хората“ и заяви, че много работещи вече не могат да живеят достойно със заплатите си.„Това трябва да бъде голям ден на обединение“, заяви генералната секретарка на CGT Софи Бине.
Движението започна през септември с протест на ученици заради недостиг на персонал в училищата. Впоследствие към него се присъединиха студенти, работници от частния и обществения сектор, родители и активисти на жълтите жилетки.
Правителството предлага ограничени мерки
Кабинетът освободи 10 милиона барела дизел от стратегическите резерви, за да ограничи натиска върху цените на горивата. Властите обещаха и реформа на системата Parcoursup за кандидатстване във висшето образование до 2028 г.
Правителството обсъжда и възможността годишното увеличение на минималната заплата, което обичайно влиза в сила на 1 януари, да бъде въведено по-рано. Допълнително увеличение би зависело от решение на кабинета.
Стачките засегнаха транспорта, училищата и други обществени услуги. Следващият въпрос пред организаторите е дали протестът ще продължи с нови национални действия. Синдикатите не са взели окончателно решение за удължаване на стачката, но за събота в Париж е планирано ново събиране на площад „Конкорд“.
Източници: bbc.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6
21:42 05.11.2026
2 Пич
Обаче......
Тук не се споменава, но по чуждестранните медии се казва нещо интересно! Църкви и синагоги се рушат, палят и разграбват, а нито една джамия не е пострадала!!!
Предполагам че схващате и няма да обяснявам какво означава това!!!
21:46 05.11.2026
3 Смърф
Парите ви Макрон ги даде на Украйна
Коментиран от #7
21:47 05.11.2026
4 Ачо от ПП
21:47 05.11.2026
5 Макето
Коментиран от #15
21:48 05.11.2026
6 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Хубаво протестират французите, ама от 66 милиона 2 милиона са малко..... Да се надяваме, ако станат поне 6 милиона да променят нещо..... Или може би ще чакат когато на микрон му изтече мандата и изборите ще спечели мари люпен...
21:50 05.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Нещо гнило ли има във Франция
"Толкова дълго колкото е необходимо".
22:07 05.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 провинциалист от провинция Тракия
22:13 05.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Макарон
22:26 05.11.2026
14 Васил
22:29 05.11.2026
15 Хммм
До коментар #5 от "Макето":Може и така да е, ама засега не са отстояли нищо съществено, а макарончо само си го мести от ляво в дясно. Все пак дано да си прав.
22:34 05.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.