Над 600 000 души излязоха на протести във Франция за по-високи заплати

Около 600 000 души се включиха в протестите и стачките във Франция заради високите разходи за живот, ниските доходи и състоянието на обществените услуги. Оценката е на Министерството на вътрешните работи, докато профсъюзите обявиха значително по-висока численост. В страната бяха планирани над 250 отделни прояви.

Към работниците се присъединиха ученици, студенти и представители на движението на жълтите жилетки. В Париж шествието премина между площад „Република“ и площад „Нация“, след като властите не разрешиха предложения от синдикатите маршрут между площад „Бастилия“ и площад „Конкорд“.

За охраната на протестите бяха ангажирани около 70 000 полицаи и жандармеристи. Ограниченията върху маршрута бяха въведени след безредиците на 17 октомври. Тогава, според синдикалните лидери, са били разграбени над 2000 магазина и са били подпалени исторически сгради.

Профсъюзите настояват за по-високи доходи

Основните искания са увеличение на минималната заплата, незабавно започване на преговори за възнагражденията, защита на работните места и обществените услуги, както и по-високо данъчно облагане на най-богатите.

Минималната почасова ставка във Франция е 12,31 евро. Председателката на CFDT Мариализ Леон настоява за нетно увеличение на доходите с 100 евро месечно. Тя определи покупателната способност като „основен проблем за голяма част от хората“ и заяви, че много работещи вече не могат да живеят достойно със заплатите си.

„Това трябва да бъде голям ден на обединение“, заяви генералната секретарка на CGT Софи Бине.

Движението започна през септември с протест на ученици заради недостиг на персонал в училищата. Впоследствие към него се присъединиха студенти, работници от частния и обществения сектор, родители и активисти на жълтите жилетки.

Правителството предлага ограничени мерки

Кабинетът освободи 10 милиона барела дизел от стратегическите резерви, за да ограничи натиска върху цените на горивата. Властите обещаха и реформа на системата Parcoursup за кандидатстване във висшето образование до 2028 г.

Правителството обсъжда и възможността годишното увеличение на минималната заплата, което обичайно влиза в сила на 1 януари, да бъде въведено по-рано. Допълнително увеличение би зависело от решение на кабинета.

Стачките засегнаха транспорта, училищата и други обществени услуги. Следващият въпрос пред организаторите е дали протестът ще продължи с нови национални действия. Синдикатите не са взели окончателно решение за удължаване на стачката, но за събота в Париж е планирано ново събиране на площад „Конкорд“.

Източници: bbc.com