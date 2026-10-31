Масови протести в 60 италиански града срещу скъпия живот

Ученици, студенти и работници излязоха на протест в над 60 италиански града срещу високата цена на живота, поскъпването на горивата и енергията, високите наеми и разходите за превъоръжаване. Шествия имаше от Торино и Триест до Милано, Рим, Неапол и Палермо в рамките на общонационална стачка, свикана от базовия синдикат USB.

В протестите се включиха още пенсионери, земеделци, шофьори, представители на здравеопазването и движения за жилищни права. Демонстрантите настояха за повече средства за училищата и университетите, здравеопазването, социалните услуги и достъпните жилища.

Оценките за мащаба на мобилизацията се разминават значително. USB заяви, че в различните градове са излезли над един милион души, а в последваща оценка посочи и 1,5 милиона участници. Италианското вътрешно министерство отчете 255 000 души. Разликите се виждат и на местно ниво: в Рим синдикатът говори за 100 000 участници, в Неапол - за над 30 000, а в Милано организаторите посочиха 100 000 при оценка от около 30 000, цитирана от ANSA.

Наемите, сметките и заплатите в центъра на недоволството

Студентските организации „Мрежа на знанието“, „Университетска координация Линк“ и „Съюз на учениците“ заявиха, че растящите цени на наемите, комуналните услуги и основните стоки правят ежедневните разходи все по-трудни, докато доходите губят покупателната си способност.

„Вече не можем да приемаме разходите за кризите постоянно да се прехвърлят върху нашия живот“, заявиха организациите.

В Бари ученици, студенти, изследователи и млади работници поискаха инвестиции в образованието и научните изследвания. Те настояха и за по-големи средства за стипендии, по-добър обществен транспорт и мерки срещу високите разходи за обучение и жилище. В Палермо участниците протестираха и срещу цените на основните стоки, наемите и сметките, като поискаха държавата да насочи повече средства към училищата и здравеопазването.

Напрежение в Рим и Торино

Повечето шествия са приключили без сериозни инциденти, но в Рим и Торино са възникнали сблъсъци. В столицата отделна група се е отделила от основното шествие край Колизеума, хвърляла е предмети по полицаи и е подпалила контейнери. По-късно са използвани водни оръдия край Трастевере и Тестачо. ANSA съобщи за осем задържани при опити за пробив на полицейски заграждения.

В Торино са използвани водни оръдия и сълзотворен газ, след като протестиращи са се приближили до полицейския кордон пред префектурата. В Местре са пострадали седем полицаи, а във Виченца са отчетени десетима ранени сред демонстрантите и служителите на реда.

„Правото на гражданите да протестират мирно беше гарантирано въпреки някои насилствени участници“, заяви министърът на вътрешните работи Матео Пиантедози. В Триест, където шествието събра около 4500 души според ANSA, протестът е приключил мирно.

Стачката засегна и пристанищата. Студенти и работници се присъединиха към международна инициатива срещу търговията с оръжия и използването на пристанищната инфраструктура за военни операции. В Генуа и Неапол протестиращи са влезли в пристанищните зони без съобщения за сериозни нарушения.

Източници: ansa.it, rainews.it