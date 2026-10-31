Масови протести в 60 италиански града срещу скъпия живот

Ученици, студенти и работници излязоха на протест в над 60 италиански града срещу високата цена на живота, поскъпването на горивата и енергията, високите наеми и разходите за превъоръжаване. Шествия имаше от Торино и Триест до Милано, Рим, Неапол и Палермо в рамките на общонационална стачка, свикана от базовия синдикат USB.
В протестите се включиха още пенсионери, земеделци, шофьори, представители на здравеопазването и движения за жилищни права. Демонстрантите настояха за повече средства за училищата и университетите, здравеопазването, социалните услуги и достъпните жилища.
Оценките за мащаба на мобилизацията се разминават значително. USB заяви, че в различните градове са излезли над един милион души, а в последваща оценка посочи и 1,5 милиона участници. Италианското вътрешно министерство отчете 255 000 души. Разликите се виждат и на местно ниво: в Рим синдикатът говори за 100 000 участници, в Неапол - за над 30 000, а в Милано организаторите посочиха 100 000 при оценка от около 30 000, цитирана от ANSA.
Наемите, сметките и заплатите в центъра на недоволството
Студентските организации „Мрежа на знанието“, „Университетска координация Линк“ и „Съюз на учениците“ заявиха, че растящите цени на наемите, комуналните услуги и основните стоки правят ежедневните разходи все по-трудни, докато доходите губят покупателната си способност.„Вече не можем да приемаме разходите за кризите постоянно да се прехвърлят върху нашия живот“, заявиха организациите.
В Бари ученици, студенти, изследователи и млади работници поискаха инвестиции в образованието и научните изследвания. Те настояха и за по-големи средства за стипендии, по-добър обществен транспорт и мерки срещу високите разходи за обучение и жилище. В Палермо участниците протестираха и срещу цените на основните стоки, наемите и сметките, като поискаха държавата да насочи повече средства към училищата и здравеопазването.
Напрежение в Рим и Торино
Повечето шествия са приключили без сериозни инциденти, но в Рим и Торино са възникнали сблъсъци. В столицата отделна група се е отделила от основното шествие край Колизеума, хвърляла е предмети по полицаи и е подпалила контейнери. По-късно са използвани водни оръдия край Трастевере и Тестачо. ANSA съобщи за осем задържани при опити за пробив на полицейски заграждения.
В Торино са използвани водни оръдия и сълзотворен газ, след като протестиращи са се приближили до полицейския кордон пред префектурата. В Местре са пострадали седем полицаи, а във Виченца са отчетени десетима ранени сред демонстрантите и служителите на реда.
„Правото на гражданите да протестират мирно беше гарантирано въпреки някои насилствени участници“, заяви министърът на вътрешните работи Матео Пиантедози. В Триест, където шествието събра около 4500 души според ANSA, протестът е приключил мирно.
Стачката засегна и пристанищата. Студенти и работници се присъединиха към международна инициатива срещу търговията с оръжия и използването на пристанищната инфраструктура за военни операции. В Генуа и Неапол протестиращи са влезли в пристанищните зони без съобщения за сериозни нарушения.
Източници: ansa.it, rainews.it
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Карабинерите
Коментиран от #19
07:28 31.10.2026
2 ЕЙ БРЮКСЕЛСКИ ЗЕЛКИИИИ
07:29 31.10.2026
3 късичко именце
Откачации.
07:30 31.10.2026
4 3.14К
07:32 31.10.2026
5 козлякос , кво става
За довечера да се готвят и Германците !
07:33 31.10.2026
6 Азия
07:34 31.10.2026
7 Само питам
07:35 31.10.2026
8 🦉🦉🦉🦉
Протести в Британия..
Протести в Италия...
Протести в Испания....
Протести в Германия....
Протести в Полша....
07:37 31.10.2026
9 То е ясно
07:38 31.10.2026
10 ЕК да връща откраднатото!
07:41 31.10.2026
11 Бгг
07:44 31.10.2026
12 Как кОлтурнУ
Коментиран от #14
07:45 31.10.2026
13 12345
07:50 31.10.2026
14 🦉🦉🦉🦉
До коментар #12 от "Как кОлтурнУ":Мили, нежни, не са като гарда дето "едва не 0бил" КОЛТУЧЕТО 😉
07:52 31.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Зеленски
Ако са над един милион както пише, да ги глоби Мелони с по 1 000 евро! И ето как ще ми събере над милиард, без да пипа бюджета дори.
И ако може в кеш!
08:05 31.10.2026
17 Оракула на Дракула
08:06 31.10.2026
18 Kaлпазанин
08:06 31.10.2026
19 Ама нали Русия е в икономически колапс
До коментар #1 от "Карабинерите":Как ще плати Путин на един милион протестисащи в Италия? А само в Италия ли:
Протести в Британия..
Протести в Испания....
Протести в Германия....
Протести в Полша...
08:12 31.10.2026
20 Новите Братушки
08:12 31.10.2026