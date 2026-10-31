Новини
Свят »
Италия »
Масови протести в 60 италиански града срещу скъпия живот
  Тема: Икономика

Масови протести в 60 италиански града срещу скъпия живот

31 Октомври, 2026 07:24, обновена 31 Октомври, 2026 07:25 784 20

  • протести в италия-
  • скъп живот-
  • високи наеми-
  • студенти-
  • военни разходи

Ученици, студенти и работници поискаха по-ниски разходи за живот и повече средства за образование, здравеопазване и жилища. Оценките за броя на участниците варират от 255 000 до над един милион

Масови протести в 60 италиански града срещу скъпия живот - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ученици, студенти и работници излязоха на протест в над 60 италиански града срещу високата цена на живота, поскъпването на горивата и енергията, високите наеми и разходите за превъоръжаване. Шествия имаше от Торино и Триест до Милано, Рим, Неапол и Палермо в рамките на общонационална стачка, свикана от базовия синдикат USB.

В протестите се включиха още пенсионери, земеделци, шофьори, представители на здравеопазването и движения за жилищни права. Демонстрантите настояха за повече средства за училищата и университетите, здравеопазването, социалните услуги и достъпните жилища.

Оценките за мащаба на мобилизацията се разминават значително. USB заяви, че в различните градове са излезли над един милион души, а в последваща оценка посочи и 1,5 милиона участници. Италианското вътрешно министерство отчете 255 000 души. Разликите се виждат и на местно ниво: в Рим синдикатът говори за 100 000 участници, в Неапол - за над 30 000, а в Милано организаторите посочиха 100 000 при оценка от около 30 000, цитирана от ANSA.

Наемите, сметките и заплатите в центъра на недоволството

Студентските организации „Мрежа на знанието“, „Университетска координация Линк“ и „Съюз на учениците“ заявиха, че растящите цени на наемите, комуналните услуги и основните стоки правят ежедневните разходи все по-трудни, докато доходите губят покупателната си способност.

„Вече не можем да приемаме разходите за кризите постоянно да се прехвърлят върху нашия живот“, заявиха организациите.

В Бари ученици, студенти, изследователи и млади работници поискаха инвестиции в образованието и научните изследвания. Те настояха и за по-големи средства за стипендии, по-добър обществен транспорт и мерки срещу високите разходи за обучение и жилище. В Палермо участниците протестираха и срещу цените на основните стоки, наемите и сметките, като поискаха държавата да насочи повече средства към училищата и здравеопазването.

Напрежение в Рим и Торино

Повечето шествия са приключили без сериозни инциденти, но в Рим и Торино са възникнали сблъсъци. В столицата отделна група се е отделила от основното шествие край Колизеума, хвърляла е предмети по полицаи и е подпалила контейнери. По-късно са използвани водни оръдия край Трастевере и Тестачо. ANSA съобщи за осем задържани при опити за пробив на полицейски заграждения.

В Торино са използвани водни оръдия и сълзотворен газ, след като протестиращи са се приближили до полицейския кордон пред префектурата. В Местре са пострадали седем полицаи, а във Виченца са отчетени десетима ранени сред демонстрантите и служителите на реда.

„Правото на гражданите да протестират мирно беше гарантирано въпреки някои насилствени участници“, заяви министърът на вътрешните работи Матео Пиантедози. В Триест, където шествието събра около 4500 души според ANSA, протестът е приключил мирно.

Стачката засегна и пристанищата. Студенти и работници се присъединиха към международна инициатива срещу търговията с оръжия и използването на пристанищната инфраструктура за военни операции. В Генуа и Неапол протестиращи са влезли в пристанищните зони без съобщения за сериозни нарушения.

Източници: ansa.it, rainews.it


Италия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Карабинерите

    1 22 Отговор
    Ще осурвакат на Путин платените протестиращи.

    Коментиран от #19

    07:28 31.10.2026

  • 2 ЕЙ БРЮКСЕЛСКИ ЗЕЛКИИИИ

    29 0 Отговор
    НЕ СЕ ЛИ УСЕЩАТЕ НА КАКЪВ ОГЪН ЩЕ СЕ ПЕЧЕТЕ , ПОДПАЛИХТЕ ЦЯЛА ЕВРОПА...............???!!!

    07:29 31.10.2026

  • 3 късичко именце

    29 0 Отговор
    Абе, това че запада гори от бунтове не е важно. Важното е, че на Г20 не са се снимали с Лавров.
    Откачации.

    07:30 31.10.2026

  • 4 3.14К

    25 0 Отговор
    Мусолинката Мелони се съюзи с Урсула и един милион излязоха на протест и добавиха спиране на помощта за Украйна.

    07:32 31.10.2026

  • 5 козлякос , кво става

    26 1 Отговор
    Путин щяхте да сваляте а се запали гетото . Франция ,Испания ,Португалия ,Италия ,Албания ,Белгия ...а сега и в Полша !!
    За довечера да се готвят и Германците !

    07:33 31.10.2026

  • 6 Азия

    21 0 Отговор
    Нали санкции искаха. Яжте сега.

    07:34 31.10.2026

  • 7 Само питам

    19 0 Отговор
    Работят ли санкциите , а ?

    07:35 31.10.2026

  • 8 🦉🦉🦉🦉

    17 0 Отговор
    Четири статии подред посветени на ПРОСПЕРИРАЩАТА ЗАПАДНалА ЕВРОПА ❗
    Протести в Британия..
    Протести в Италия...
    Протести в Испания....
    Протести в Германия....
    Протести в Полша....

    07:37 31.10.2026

  • 9 То е ясно

    13 0 Отговор
    Путин е виновен! 🤣

    07:38 31.10.2026

  • 10 ЕК да връща откраднатото!

    11 0 Отговор
    Затвор и конфискация!

    07:41 31.10.2026

  • 11 Бгг

    9 0 Отговор
    Много хубаво работят санкциите бе, да не се надява човек. Идва разпада на ЕС. Давайте следващият пакет че да се освободим от евроробството.

    07:44 31.10.2026

  • 12 Как кОлтурнУ

    11 0 Отговор
    И демократично преминават протестите в Испания, Италия, Англия, Белгия, Франция. Кеф да ти стане да ги гледаш. Културни и възпитани полицай културно бият , културни протестиращи с позитивно мислене. Културно подпалени стотици автомобили, културно разграбени и потрошени магазини, абе изобщо кОлтурата ги тресе отвсякъде.

    Коментиран от #14

    07:45 31.10.2026

  • 13 12345

    6 0 Отговор
    Днес в Италия, Франция, Германия и Великобритания. Браво. Хората имат хъс. Ние пак спим.

    07:50 31.10.2026

  • 14 🦉🦉🦉🦉

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Как кОлтурнУ":

    Мили, нежни, не са като гарда дето "едва не 0бил" КОЛТУЧЕТО 😉

    07:52 31.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Зеленски

    3 0 Отговор
    Пълно безобразие!!!
    Ако са над един милион както пише, да ги глоби Мелони с по 1 000 евро! И ето как ще ми събере над милиард, без да пипа бюджета дори.
    И ако може в кеш!

    08:05 31.10.2026

  • 17 Оракула на Дракула

    6 0 Отговор
    И Италия пламна ,един Призрак броди из Европа .

    08:06 31.10.2026

  • 18 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Над два милиона ,лъжете като за последно и дано да ви е за последно ,защото трябва да се почне от лъжливите купени медии и мисирки

    08:06 31.10.2026

  • 19 Ама нали Русия е в икономически колапс

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Карабинерите":

    Как ще плати Путин на един милион протестисащи в Италия? А само в Италия ли:
    Протести в Британия..
    Протести в Испания....
    Протести в Германия....
    Протести в Полша...

    08:12 31.10.2026

  • 20 Новите Братушки

    3 0 Отговор
    И ще ви кажат всички ей тея Капп.Утти : За всичко виновен е Путин !

    08:12 31.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания