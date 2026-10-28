Юсеф Сихер запази мълчание пред съдия в Милано

Юсеф Сихер, 30-годишният италиански учен и журналист на свободна практика от марокански произход, запази мълчание при първото си явяване пред съдия по предварителното разследване в миланския затвор „Сан Виторе“.

Сихер е задържан след безредиците и грабежите в Милано на 17 октомври. Той е обвиняем за подбуждане към извършване на престъпление, като намерението за извършване на терористичен акт е посочено като утежняващо обстоятелство.

Прокуратурата иска постоянен арест

Прокуратурата го определя като предполагаем организатор на протестното „Движение 17 октомври“. Според обвинението Сихер вероятно е създал и управлявал каналите в социалните мрежи на движението, които са изиграли роля при организирането на протестите.

Прокурорите настояват той да остане в ареста, като посочват възможен риск да се укрие или да извърши ново престъпление. В подкрепа на искането те твърдят, че техническите му познания са на ниво, което би му позволило да „разработи революционна стратегия“.

Очаква се съдията по предварителното разследване да се произнесе по искането за задържане под стража.

Защитата отхвърля обвиненията

Адвокатите на Сихер Бенедето Чикароне и Ясмина Абу Шара са поискали той да бъде освободен.

„Той не е направил нищо нередно. Няма подбуждане към насилие, няма тероризъм, няма престъпление.“

Съпругата на Сихер, която работи като културен медиатор, също е обект на разследване за същите предполагаеми престъпления. И двамата се ползват с презумпцията за невиновност до влизане в сила на съдебно решение.

Безредиците в Милано на 17 октомври включваха чупене на витрини, грабежи и сблъсъци с полицията. По данни на полицията най-младият установен участник е бил на 11 години. Повечето от младежите, участвали в безредиците, са били непълнолетни.

Източници: bta.bg, ansa.it