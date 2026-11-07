Победителите в Сърбия обещават сближаване с ЕС

Победилата на парламентарните избори в Сърбия на 25 октомври „Студентска листа“ възнамерява да възстанови доверието в държавните институции и да даде нов тласък на отношенията с Европейския съюз. Това заяви юристът Марио Релянович, един от бъдещите депутати на движението, в интервю за италианското издание Il Nord Est.

Според него изборната победа след близо две години студентски протести показва желанието на сръбските граждани за промяна на политическия модел. Движението възнамерява да управлява чрез принципите на пряката демокрация, без силно изразена лидерска фигура, като постави акцент върху върховенството на закона, равните възможности и гражданското участие.

Сред първите задачи на бъдещото управление ще бъдат разследването на нарушенията, извършени при предишната власт, ограничаването на политическото влияние върху държавната администрация и въвеждането на прозрачни процедури за назначаване на служители. Предвиждат се също промени в изборното и медийното законодателство.

Релянович заяви, че движението очаква съпротива от представители на досегашното управление. По думите му вече са направени опити за дестабилизиране на финансовата система, включително чрез изтичане на капитали от страната. Той посочи случаите с Alta Banka и Poštanska štedionica, като обвини структури, свързани с предишната власт, в опити да създадат икономическа несигурност.

По отношение на европейската интеграция бъдещият депутат подчерта, че програмата на „Студентска листа“ е съвместима с основните ценности на ЕС и може да ускори сближаването на Белград с Брюксел. Същевременно той отправи критики към европейските институции заради според него недостатъчната им реакция срещу нарушенията на човешките права при управлението на Вучич.

Във външната политика движението възнамерява да защитава националните интереси на Сърбия, като отчита енергийната зависимост на страната от Русия. Релянович заяви, че отношенията с Москва ще се основават на принципа за териториалния суверенитет на държавите, а регионалната политика ще бъде насочена към намаляване на напрежението на Балканите.

По въпроса за Косово „Студентска листа“ запазва позицията, че областта е част от Сърбия съгласно сръбската конституция. Движението обаче обещава да постави по-силен акцент върху подобряването на условията на живот на сръбското население, включително достъпа до здравеопазване, образование и социални услуги.

Релянович подчерта, че бъдещото управление ще се стреми към мирно предаване на властта, въпреки че досега не са осъществени преки контакти с отиващата си администрация.