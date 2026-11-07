Новини
Свят »
Сърбия »
Победителите в Сърбия обещават сближаване с ЕС

Победителите в Сърбия обещават сближаване с ЕС

7 Ноември, 2026 10:35 448 14

  • сърбия-
  • избори-
  • студенти-
  • ес

Студентското движение, което победи партията на Александър Вучич на предсрочните парламентарни избори, обяви борбата с корупцията и реформата на държавните институции за свои основни приоритети

Победителите в Сърбия обещават сближаване с ЕС - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Победилата на парламентарните избори в Сърбия на 25 октомври „Студентска листа“ възнамерява да възстанови доверието в държавните институции и да даде нов тласък на отношенията с Европейския съюз. Това заяви юристът Марио Релянович, един от бъдещите депутати на движението, в интервю за италианското издание Il Nord Est.

Според него изборната победа след близо две години студентски протести показва желанието на сръбските граждани за промяна на политическия модел. Движението възнамерява да управлява чрез принципите на пряката демокрация, без силно изразена лидерска фигура, като постави акцент върху върховенството на закона, равните възможности и гражданското участие.

Сред първите задачи на бъдещото управление ще бъдат разследването на нарушенията, извършени при предишната власт, ограничаването на политическото влияние върху държавната администрация и въвеждането на прозрачни процедури за назначаване на служители. Предвиждат се също промени в изборното и медийното законодателство.

Релянович заяви, че движението очаква съпротива от представители на досегашното управление. По думите му вече са направени опити за дестабилизиране на финансовата система, включително чрез изтичане на капитали от страната. Той посочи случаите с Alta Banka и Poštanska štedionica, като обвини структури, свързани с предишната власт, в опити да създадат икономическа несигурност.

По отношение на европейската интеграция бъдещият депутат подчерта, че програмата на „Студентска листа“ е съвместима с основните ценности на ЕС и може да ускори сближаването на Белград с Брюксел. Същевременно той отправи критики към европейските институции заради според него недостатъчната им реакция срещу нарушенията на човешките права при управлението на Вучич.

Във външната политика движението възнамерява да защитава националните интереси на Сърбия, като отчита енергийната зависимост на страната от Русия. Релянович заяви, че отношенията с Москва ще се основават на принципа за териториалния суверенитет на държавите, а регионалната политика ще бъде насочена към намаляване на напрежението на Балканите.

По въпроса за Косово „Студентска листа“ запазва позицията, че областта е част от Сърбия съгласно сръбската конституция. Движението обаче обещава да постави по-силен акцент върху подобряването на условията на живот на сръбското население, включително достъпа до здравеопазване, образование и социални услуги.

Релянович подчерта, че бъдещото управление ще се стреми към мирно предаване на властта, въпреки че досега не са осъществени преки контакти с отиващата си администрация.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Дано китайците пренасочат инвестициите си от Сърбия към България.

    Коментиран от #12

    10:38 07.11.2026

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    5 0 Отговор
    Тогава ще разберат че са ги поканили на масата ....
    но като поредната порция в менюто❗

    Коментиран от #6

    10:39 07.11.2026

  • 3 По- точно

    5 0 Отговор
    казаха, ще се сближим с ЕС, но няма да налагане санкции на Русия и ще пазарим от нея:))

    Коментиран от #7

    10:39 07.11.2026

  • 4 Браво Сърбия!

    2 8 Отговор
    Наритаха руските подлоги.
    Както в Унгария, Румъния и Молдова.Гледам и Фицо обърна палачинката.🤣🤣🤣

    10:41 07.11.2026

  • 5 Боздуган

    7 2 Отговор
    пп петроханци взеха властта в сърбия

    10:41 07.11.2026

  • 6 Бега бе

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "🦉🦉🦉🦉":

    Лош бил тоз ЕС пък всеки иска сближаване с него.Даже Австралия и Канада.

    Коментиран от #9

    10:43 07.11.2026

  • 7 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "По- точно":

    Те откъде да знаят, че така каза и Янукович❗
    А много от тях дори не знаят, че затова му спретнаха и "Май дан дан а"❗

    10:43 07.11.2026

  • 8 Фен

    0 0 Отговор
    Сърбия и Босна си се развиват доста добре и без ЕС. За какво им е да догонват Титаник с плуване, за да се качат на него, точно преди да потъне?

    Коментиран от #11

    10:45 07.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 кукузел

    0 0 Отговор
    И без това изпълняват оръжейните поръчките за ЕК, за убийства на руси с техната отстъпка за доставени енергоносители.

    10:47 07.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Фен

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да, Сърбия е доказателство, че бъдещето за нашият регион са китайските инвестиции. Европа, след като глобалистите я докараха до кома, няма пари и потенциал за развитие.

    Коментиран от #13

    10:50 07.11.2026

  • 13 Ганчев

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Фен":

    Китайско ще ти се стори по-зле от турско.

    10:53 07.11.2026

  • 14 ИЗЛЪГАНИТЕ В СЪРБИЯ 😀

    0 0 Отговор
    ОБЕЩАВАТ СБЛИЖАВАНЕ С РАЗПАДАЩИЯТ СЕ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ ЕС 😀😀😀

    10:58 07.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания