Единадесет души са ранени при удар по кула във финансовия квартал на Рияд, съобщи Гражданската отбрана на Саудитска Арабия. Инцидентът е станал във вторник, а службите за спешна помощ са реагирали на място.

Според саудитските власти кулата е била цел на атака, извършена от хутите. Говорител на гражданската отбрана заяви: „Службите за спешна помощ са реагирали на инцидент, при който кула във финансовия квартал на Рияд е била цел на терористична атака, извършена от хутите.“

Саудитската информационна агенция уточнява, че при нападението са пострадали 11 души. Агенция Франс Прес също съобщава за ранените и посочва, че атаката е засегнала финансовия квартал на столицата.

Към момента не са обявени самоличността и състоянието на пострадалите. Не са съобщени и подробности за използваното оръжие или за размера на материалните щети по кулата.

Източници: news.bg, apnews.com