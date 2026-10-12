Хусите заплашиха САЩ: Ще ви ударим бързо и болезнено

Членът на Политическото бюро на хусите Мохамед ал Бухаити предупреди САЩ, че ще получат „бърз и болезнен отговор“, ако се намесят във войната в Йемен. Той заяви, че евентуалната реакция ще бъде насочена срещу САЩ и американските интереси в региона.
„Ако САЩ се включат в агресията срещу Йемен, ние няма дълго да обмисляме как да отговорим, а ще има бърз и болезнен отговор, насочен срещу САЩ и всички техни интереси в региона“, каза ал Бухаити, цитиран от Франс прес.
Предупреждение към работещите в Саудитска Арабия
Ал Бухаити отправи отделно предупреждение към служителите и работниците в саудитските петролни съоръжения и летища.
Изявлението поставя саудитската инфраструктура в центъра на заплахите на хусите. Групировката е подкрепяна от Иран, а Саудитска Арабия подкрепя силите на йеменското правителство в продължаващия конфликт.
Тръмп обмисля американско участие
Предупреждението беше отправено, след като се появи информация, че Саудитска Арабия е поискала помощ от Вашингтон за справяне с хусите. Американският президент Доналд Тръмп заяви в събота, че ще реши „много скоро“ дали САЩ ще се присъединят към саудитските удари срещу йеменските бунтовници.
Изявлението на Тръмп последва нападение срещу летището в Рияд. Така възможността за пряко американско участие се превърна в основен фактор за по-нататъшното развитие на конфликта.
От думите на ал Бухаити не става ясно какви конкретни действия биха предприели хусите при американска намеса. Той обаче заяви, че отговорът няма да бъде отлаган и ще засегне както САЩ, така и техни интереси в региона.
Източници: bta.bg, afp.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т..А.К 🐱
Коментиран от #2, #4, #5, #6
22:09 12.10.2026
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4 Ганьо
До коментар #1 от "К.О.Т..А.К 🐱":Даа за 3 дена смачкаха Украйна, тези чаршафи за ден...
22:15 12.10.2026
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6 Няма да пипаме нагтата
До коментар #1 от "К.О.Т..А.К 🐱":само пр0ск0бани котаци и ще ги ...
22:16 12.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
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9 хаха
22:17 12.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 хаха
22:20 12.10.2026
12 хаха
22:21 12.10.2026