Хусите заплашиха САЩ: Ще ви ударим бързо и болезнено

Членът на Политическото бюро на хусите Мохамед ал Бухаити предупреди САЩ, че ще получат „бърз и болезнен отговор“, ако се намесят във войната в Йемен. Той заяви, че евентуалната реакция ще бъде насочена срещу САЩ и американските интереси в региона.

„Ако САЩ се включат в агресията срещу Йемен, ние няма дълго да обмисляме как да отговорим, а ще има бърз и болезнен отговор, насочен срещу САЩ и всички техни интереси в региона“, каза ал Бухаити, цитиран от Франс прес.

Предупреждение към работещите в Саудитска Арабия

Ал Бухаити отправи отделно предупреждение към служителите и работниците в саудитските петролни съоръжения и летища.

„Всички служители и работници в саудитските петролни съоръжения и летища да стоят настрана от тези обекти, тъй като те вече са легитимни цели“, заяви той.

Изявлението поставя саудитската инфраструктура в центъра на заплахите на хусите. Групировката е подкрепяна от Иран, а Саудитска Арабия подкрепя силите на йеменското правителство в продължаващия конфликт.

Тръмп обмисля американско участие

Предупреждението беше отправено, след като се появи информация, че Саудитска Арабия е поискала помощ от Вашингтон за справяне с хусите. Американският президент Доналд Тръмп заяви в събота, че ще реши „много скоро“ дали САЩ ще се присъединят към саудитските удари срещу йеменските бунтовници.

Изявлението на Тръмп последва нападение срещу летището в Рияд. Така възможността за пряко американско участие се превърна в основен фактор за по-нататъшното развитие на конфликта.

От думите на ал Бухаити не става ясно какви конкретни действия биха предприели хусите при американска намеса. Той обаче заяви, че отговорът няма да бъде отлаган и ще засегне както САЩ, така и техни интереси в региона.

Източници: bta.bg, afp.com