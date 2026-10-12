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Хусите заплашиха САЩ: Ще ви ударим бързо и болезнено
  Тема: Иранската криза

Хусите заплашиха САЩ: Ще ви ударим бързо и болезнено

12 Октомври, 2026 22:06 833 12

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Мохамед ал Бухаити предупреди, че американските интереси в региона ще бъдат атакувани при намеса във войната в Йемен

Хусите заплашиха САЩ: Ще ви ударим бързо и болезнено - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Членът на Политическото бюро на хусите Мохамед ал Бухаити предупреди САЩ, че ще получат „бърз и болезнен отговор“, ако се намесят във войната в Йемен. Той заяви, че евентуалната реакция ще бъде насочена срещу САЩ и американските интереси в региона.

„Ако САЩ се включат в агресията срещу Йемен, ние няма дълго да обмисляме как да отговорим, а ще има бърз и болезнен отговор, насочен срещу САЩ и всички техни интереси в региона“, каза ал Бухаити, цитиран от Франс прес.

Предупреждение към работещите в Саудитска Арабия

Ал Бухаити отправи отделно предупреждение към служителите и работниците в саудитските петролни съоръжения и летища.

„Всички служители и работници в саудитските петролни съоръжения и летища да стоят настрана от тези обекти, тъй като те вече са легитимни цели“, заяви той.

Изявлението поставя саудитската инфраструктура в центъра на заплахите на хусите. Групировката е подкрепяна от Иран, а Саудитска Арабия подкрепя силите на йеменското правителство в продължаващия конфликт.

Тръмп обмисля американско участие

Предупреждението беше отправено, след като се появи информация, че Саудитска Арабия е поискала помощ от Вашингтон за справяне с хусите. Американският президент Доналд Тръмп заяви в събота, че ще реши „много скоро“ дали САЩ ще се присъединят към саудитските удари срещу йеменските бунтовници.

Изявлението на Тръмп последва нападение срещу летището в Рияд. Така възможността за пряко американско участие се превърна в основен фактор за по-нататъшното развитие на конфликта.

От думите на ал Бухаити не става ясно какви конкретни действия биха предприели хусите при американска намеса. Той обаче заяви, че отговорът няма да бъде отлаган и ще засегне както САЩ, така и техни интереси в региона.

Източници: bta.bg, afp.com


Йемен
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т..А.К 🐱

    5 9 Отговор
    още веднъж пиша-само нафтата на умрялата РФ мечка не пипайте

    Коментиран от #2, #4, #5, #6

    22:09 12.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ганьо

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    Даа за 3 дена смачкаха Украйна, тези чаршафи за ден...

    22:15 12.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Няма да пипаме нагтата

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    само пр0ск0бани котаци и ще ги ...

    22:16 12.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 хаха

    1 9 Отговор
    Наркоманите пак нещо се дръгнеха преди няколко месеца...и като им изтрепаха управляващата върхушка с 1 (ЕДНА) бомбардировка и си осмърдяха парцаливите гащи.

    22:17 12.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 хаха

    1 5 Отговор
    Жертви. Приблизителна оценка на САЩ/Йемен (PLC): 500–600 убити хуси (до 22 април)

    22:20 12.10.2026

  • 12 хаха

    1 5 Отговор
    Майк Уолц казва, че американските въздушни удари убиват „ключово ръководство на хусите“ в Йемен

    22:21 12.10.2026