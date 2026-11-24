Хусите са готови да атакуват Аден и се намират на около 60 километра от града, заяви говорителят на йеменската армия полковник Маджид ан Нузайли. По думите му правителствените сили са подготвили отбраната на южния град, който е седалище на международно признатото правителство.

„Готови са за атака. Подготвили сме отбраната на Аден“, каза Ан Нузайли по време на пресконференция. Той увери, че армията и правителството няма да позволят градът да попадне под контрола на подкрепяните от Иран хуси. „Превземането на Аден е хипотетичен сценарий. Това няма да се случи“, добави говорителят.

Председателят на Президентския съвет на Йемен също призова населението да запази спокойствие. В публикация в Екс той заяви, че има доверие в способността на йеменския народ и въоръжените сили да сложат край на заплахата от хусите, независимо от развитието на фронтовата линия.

Правителството пренасочи сили към Аден

Хусите започнаха да се приближават към Аден още в средата на месеца. Йеменското правителство изтегли части от районите край Червено море, за да подсили позициите си там, където обстановката го изисква. Защитата на Аден и съседните провинции беше определена като приоритет.

В града се установи йеменското правителство, след като хусите превзеха столицата Сана през 2014 г. Година по-късно шиитското движение направи неуспешен опит да поеме контрола и над Аден.

Удари по президентския дворец и летището

През последните седмици хусите многократно нанесоха удари по цели в Аден. Сред тях беше президентският дворец, атакуван на 15 октомври. Според правителствени военни източници, цитирани от Франс прес, при нападението са загинали четирима души. Под обстрел е попаднала и военна база на летището.

Бойните действия между хусите и правителствените сили, подкрепяни от водената от Саудитска Арабия коалиция, бяха подновени през юли 2026 г. след примирието от 2022 г. Според ООН конфликтът е причинил смъртта на над 1600 души и е довел до разселването на повече от 300 000 души.

Настъплението към Аден поставя под пряка заплаха главния център на международно признатата власт в Йемен. Йеменската армия заяви, че следващата ѝ задача е да задържи отбранителната линия около града и да не допусне хусите да напреднат към него.

Източници: bta.bg, apnews.com