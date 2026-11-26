Свързани с йеменските хуси медии съобщиха за нови саудитски въздушни удари по столицата Сана и пристанищния град Ходейда. Агенция Саба заяви, че са били атакувани обекти в Сана, включително фабрика за производство на чипс и складове.

Журналист на Франс прес е видял дим в района на летището на Сана. В Ходейда жители са разказали пред агенцията, че са чули самолети и силни експлозии. Взривовете са накарали пациенти от център за диализа, разположен близо до пристанището, да излязат от сградата.

Телевизия „Ал Масира“, свързана с хусите, заяви, че при ударите е била разрушена пречиствателна станция, обслужваща гъсто населен квартал. Тези твърдения не са потвърдени от независим източник.

„Военновъздушните сили на саудитския враг нанесоха днес поредица от удари срещу столицата Сана“, съобщи агенция Саба.

Ответни атаки срещу саудитски петролни обекти

Водената от Саудитска Арабия коалиция съобщи, че хусите са атакували рафинерия на „Сауди Арамко“ в Джазан, в югозападната част на кралството близо до границата с Йемен. Съоръжението може да преработва до 400 хиляди барела суров петрол дневно.

По-късно коалицията заяви, че е унищожила установка за изстрелване на балистични ракети в Ходейда, която според нея е била използвана при нападението срещу рафинерията. Военният блок предупреди, че атаките срещу цивилни граждани и гражданска инфраструктура ще бъдат посрещнати с военен отговор.

Ден по-рано коалицията съобщи за удари по пристанището в Ходейда. То е един от основните входни пунктове за стоки към районите на Йемен, контролирани от хусите. В отговор групировката заяви, че е атакувала пристанищата Джеда и Джазан на Червено море.

Конфликтът отново се разраства

Коалицията съобщи, че е прехванала четири дрона над Рас Танура, където се намират най-голямата петролна рафинерия в Саудитска Арабия и важен терминал за износ на суров петрол. Още един дрон е бил унищожен близо до пристанището на Джеда.

Размяната на удари се засили след възобновяването на бойните действия в Йемен през юли. Хусите контролират Сана и най-гъсто населените северни и западни райони на страната, докато международно признатото правителство разчита на подкрепата на Рияд.

От юли насам хусите извършват атаки с ракети и дронове срещу саудитски летища, петролни съоръжения и административни сгради. Саудитската коалиция отговаря с удари по територии под контрола на групировката, включително по ключови пристанища по крайбрежието на Червено море.

Източници: bta.bg, apnews.com