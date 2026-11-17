Демография на войната в Йемен

Хутите напредват към Аден, вече са на по-малко от 100 км от това ключове пристанище, което някога бе столица на държавата Южен Йемен. Противостоящите им сили на международно признатото йеменско правителство са силно подкрепяни от Саудитска Арабия. До 2017 г. във войната срещу хутите участваха и Обединените арабски емирства.

Как става така, че хутите, смятани за бедни и технологично изостанали, на практика излизат по-силни от Саудитска Арабия, а и от цялата коалиция от арабски държави, която първоначално се намеси в гражданската война в Йемен. Ако погледнем картата, богатото заради петрола саудитско кралство се е ширнало почти върху целия Арабски полуостров, територията му е над четири пъти по-голяма от тази на Йемен. Но на полесражението са нужни бойци, хутите са войнствени и опитни в битките, докато саудитската армия не се доказала в нито една война, а и не участва пряко в сраженията в Йемен.

Но има и нещо друго – демографията. В Йемен не е имало преброяване от 2004 г., но се смята, че сега населението на страната е около 39-40 млн. души, според други данни то е 35 млн. От тях около 75-80% живеят на територията, контролирана от хутите, което означава, че „Ансар Аллах“ могат да рекрутират бойци от район с поне 27 млн. души население. При това става въпрос за много младо население - средната възраст в Йемен е 18,5 години, раждаемостта, макар и двойно по-ниска отколкото преди половин век, сега е 4,3-4,4 деца средно на една жена. Четиридесет процента от йеменците са под 15-годишна възраст.

А каква е ситуацията с отсрещната страна? Населението на Саудитска Арабия е 37-38 млн. души, но от тях 45% са чуждестранни работници, местните са малко под 20 млн. души. Раждаемостта е средно 2,27 деца на една жена, ако гледаме само местните – 2,7. Населението на Обединените арабски емирства е на пръв поглед е доста голямо – 11,5 млн. души. Но 88,8% от него са чужденци, местните са 1,3-1,4 млн. души. В Катар пък живеят около 3 млн. души, от тях местни са една пета – 600 000 души.

Оказва се, че ако изключим чуждестранните работници, хутите имат по-голяма демографски резерв от Саудитска Арабия, арабските емирства и Катар, взети заедно – 27 милиона срещу 21-22 милиона. А и саудитите, катарците и арабите от Емиратите са богати, хич не им се умира в някаква война в чужда държава. Разбира се, в един военен сблъсък парите са важни, но явно не са решаващи. Особено в днешно време, когато цената на най-авангардните оръжия като ракети и дронове падна значително.