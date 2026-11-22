Хутите отрекоха твърденията на Саудитска Арабия, че представляват заплаха за Мека и Медина. Военният говорител на групировката Яхя Сари заяви, че операциите ѝ са насочени към саудитски петролни съоръжения и военни бази.

„Нашите операции са насочени срещу техните нефтени съоръжения и военни бази“, каза Сари в публикация в Telegram, цитирана от АФП. Той определи твърденията за опасност в района на Мека като „явна лъжа“.

По думите му няма опасност за Мека, освен от саудитския режим. Изявлението беше направено на фона на продължаващи трансгранични атаки между подкрепяните от Иран хути в Йемен и коалицията, водена от Саудитска Арабия.

Коалицията съобщи, че през последните 24 часа е свалила четири ракети и дрона. Според информация, предадена на Ройтерс, е била прихваната и унищожена балистична ракета, изстреляна от хутите към западния регион на Саудитска Арабия.

Петролни обекти по западното крайбрежие

Западният бряг на Саудитска Арабия е важен за енергийната инфраструктура на страната. Там се намира терминалът „Янбу Юг“ – голям обект за износ на суров нефт, свързан с нефтопровода „Изток-Запад“.

В югозападната част на кралството е разположена и рафинерията в Джазан. Саудитските власти и хутите представят различни версии за целите и резултатите от последните атаки, като съобщенията за прихванати ракети и дронове идват от коалицията.

На този етап потвърденото е, че саудитската страна съобщава за прихваната балистична ракета и за общо четири свалени ракети и дрона за 24 часа, докато хутите отричат да са насочвали операции към Мека и Медина.

Източници: news.bg, devdiscourse.com, nampa.org