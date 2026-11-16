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Москва отрече съгласие за европейско участие в преговорите за Украйна
  Тема: Украйна

Москва отрече съгласие за европейско участие в преговорите за Украйна

16 Ноември, 2026 19:53 1 215 81

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Юрий Ушаков заяви, че следващият кръг се обсъжда в тристранен формат и датата му още не е уточнена

Москва отрече съгласие за европейско участие в преговорите за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Reuters Reuters

Русия не е дала съгласие за участие на европейски представители в следващия кръг от преговорите за Украйна. Това заяви помощникът на Кремъл Юрий Ушаков, с което влезе в противоречие с изявленията на американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Двамата американски пратеници съобщиха след срещата си с руския президент Владимир Путин в Москва, че Европа ще бъде допусната до следващия кръг. Според Ройтерс обаче Ушаков не е потвърдил това твърдение и е заявил, че разширяването на формата не е договорено с Москва.

„В момента се обсъжда провеждането на следващия кръг в тристранен формат. Тези преговори бяха подновени в Абу Даби преди няколко дни и беше постигнато съгласие те да продължат. Датата все още не е уточнена, а разширяването на формата - за което някои говорят - не е съгласувано с нас“, каза Ушаков.

Миналата седмица руски, украински и американски представители разговаряха в Абу Даби. Това бяха първите преговори между трите страни от девет месеца. След тях Уиткоф и Къшнър пътуваха до Москва за среща с Путин, а впоследствие заявиха, че руският президент е приел европейски представители да участват в следващата среща.

Москва поставя условие за Европа

На въпрос какво трябва да се случи, за да приеме Русия европейско участие, Ушаков отговори, че предстои „още много работа“. По думите му може да се наложи провеждането на още един или дори на повече от един кръг на тристранни преговори.

Ушаков заяви, че Москва очаква от европейските държави „ясен сигнал“ какво искат и какъв „конструктивен и съществен принос“ могат да имат за уреждането на конфликта в Украйна.

Така към момента е потвърдено единствено, че разговорите между Русия, Украйна и САЩ трябва да продължат. Датата на следващия кръг не е обявена, а въпросът за включването на Европа остава нерешен.

Източници: news.bg, investing.com


Украйна
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