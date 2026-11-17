Великобритания ще предостави на Украйна над 1000 допълнителни ракети за противовъздушна отбрана с малък обсег, както и пускови установки. Новият пакет е на стойност 240 милиона британски лири и е предназначен да помогне на украинската армия да защитава градовете и инфраструктурата от руските въздушни атаки през зимата.

Помощта включва още над дузина радари за противовъздушна отбрана. Те ще бъдат използвани за откриване на приближаващи въздушни удари. Британското правителство съобщи, че доставяните системи са доказали ефективността си срещу реактивните безпилотни апарати „Шахед“, проектирани в Иран и използвани от Русия при атаки срещу Украйна.

Доставките започват през декември

Първите доставки ще започнат от средата на декември. Те ще допълнят 400-те ракети земя-въздух, които Великобритания вече е предоставила на Украйна преди зимата.

Сумата от 240 милиона лири е част от по-голям пакет за 500 милиона лири, заложен в британския бюджет за запълване на спешните нужди на украинската противовъздушна отбрана. Новото финансиране е отделно от по-широките ангажименти на Лондон към Киев.

Британският министър на отбраната: Русия използва зимата като оръжие

Новата помощ беше обявена на заседанието на Контактната група за отбраната на Украйна в централата на НАТО в Брюксел. В срещата участват представители на близо 50 държави, които координират военната подкрепа за Киев.

„В Украйна президентът Путин използва зимата като оръжие“, заяви британският министър на отбраната Уес Стрийтинг.

По думите му Великобритания ще използва средствата, предвидени в бюджета, за да укрепи украинската противовъздушна отбрана и да подпомогне защитата от руските атаки. Ракетите в пакета включват системи, произведени от „Талес“ в Белфаст, а радарите ще бъдат осигурени от британски и европейски производители.

Останалата част от британската помощ за Украйна ще бъде представена на срещата на Коалицията на желаещите в четвъртък.

Източници: bta.bg, whbl.com