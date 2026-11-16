Украински представители отново са обсъдили онлайн със САЩ и Европа възможностите за прекратяване на войната с Русия, съобщи президентът на Украйна Володимир Зеленски във вечерното си видеообръщение.

В разговорите са участвали американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, както и европейски официални лица. Зеленски не съобщи за конкретни решения или постигнато споразумение, но посочи, че дипломатическите контакти по перспективите за мир продължават.

В отделно изявление украинският президент предупреди, че Русия планира нови масирани удари по Украйна през нощта и през следващия ден. „Руската балистична ракетна заплаха остава много сериозна и разполагаме с разузнавателни данни, че се подготвят нови удари“, заяви Зеленски в свое обръщение, публикувано от президентската институция на Украйна.

По думите му украинското разузнаване разполага и с данни, че Северна Корея снабдява Русия с нови балистични ракети. Зеленски добави, че Пхенян едновременно подобрява въоръжението си.

Новите разговори се провеждат на фона на подновените усилия на САЩ за посредничество между Киев и Москва. Американските представители Уиткоф и Къшнър вече участват в дипломатически контакти, насочени към възобновяване на преговорния процес, като европейски представители също настояват да бъдат включени в обсъжданията за бъдещата сигурност на континента.

Източници: bta.bg