Канада увеличава военната помощ за Украйна с нов пакет от средства и оборудване, насочени към боеприпаси, противовъздушна отбрана и зимното снабдяване на украинските сили.

Правителството в Отава отпуска допълнителни 45 млн. канадски долара по Чешката инициатива за боеприпаси. С тях общият ангажимент на Канада по инициативата надхвърля 500 млн. канадски долара. Парите ще бъдат използвани за доставка на приоритетни боеприпаси с увеличен обсег и оборудване за противовъздушната отбрана.

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„Тези средства ще бъдат използвани за доставка на приоритетни боеприпаси с увеличен обсег“, се посочва в изявлението на канадското правителство.

Още 80 млн. канадски долара са предназначени за закупуването на съвременни сензорни системи за противовъздушна отбрана, произведени в Канада. Те ще подкрепят украинските инициативи за защита от въздушни атаки.

Новият пакет включва и 30 млн. канадски долара за зимно облекло и екипировка. Средствата са предназначени за снабдяване на украинските военнослужещи с необходимото оборудване за студените месеци.

Боеприпаси срещу дронове и продоволствени пакети

Канада ще предостави на Украйна до 1,6 млн. 20-милиметрови боеприпаси за противодействие на ударни безпилотни летателни апарати. Предвижда се доставката да подпомогне защитата на украинските позиции и критичната инфраструктура.

Към военната помощ ще бъдат добавени и 250 хил. продоволствени пакета. Така новите ангажименти обхващат както бойни ресурси и системи за въздушна защита, така и екипировка и снабдяване за украинските сили.

Обявеният пакет включва общо 155 млн. канадски долара за ново финансиране. В съобщението на канадското правителство не е посочен конкретен срок за доставките на отделните видове помощ.

Източници: news.bg