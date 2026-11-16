Автомобилното движение по Кримския мост е възобновено часове след удара в нощта срещу понеделник, съобщиха властите в анексирания от Русия Крим. Преди това движението по съоръжението беше ограничено.

Украинските власти определят моста като „незаконно построен обект и законна военна цел, която подлежи на демонтаж“. Киев разглежда съоръжението като част от руската военна логистика.

Връзка между Русия и анексирания Крим

Кримският мост беше открит лично от Владимир Путин през 2018 г. Той осигурява автомобилна и железопътна връзка между Краснодарския край и Кримския полуостров, анексиран от Русия през 2014 г.

След началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. съоръжението се превърна в една от основните цели на украинските операции срещу руската военна логистика.

Предишни атаки по съоръжението

Кримският мост вече е бил обект на няколко сериозни нападения. През октомври 2022 г. и юли 2023 г. по автомобилната му част бяха нанесени значителни повреди.

След последния удар властите в Крим първоначално ограничиха автомобилното движение, а по-късно обявиха, че то е възстановено. Допълнителни подробности за характера на пораженията и за извършителите не са посочени в съобщението.

Източници: news.bg