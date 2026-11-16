Доналд Тръмп: Путин отстъпва за Украйна и иска край на войната

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че руският му колега Владимир Путин донякъде отстъпва по въпроса за Украйна и вероятно иска войната да приключи.
„Путин донякъде отстъпва по въпроса за Украйна. Можеше да заеме много по-твърда позиция. Честно казано, мисля, че би искал това да приключи“, каза Тръмп в Белия дом.
Думите му представляват оценка на американския президент за позицията на Москва. Те не са придружени от обявяване на конкретно споразумение или договореност за прекратяване на бойните действия.
Преговорите в Абу Даби
На 10 ноември в Абу Даби се проведоха разговори между руски и украински представители с посредничеството на Съединените щати. Сред основните теми са били прекратяването на войната, териториалните въпроси и гаранциите за сигурност на Украйна.
Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са разговаряли с Путин след срещите в Обединените арабски емирства. Уиткоф заяви, че Европа трябва да участва в следващия кръг на преговорите, но Кремъл не потвърди еднозначно как и в какъв формат би станало това.
Паралелно с оценката на Тръмп за отстъпление от руска страна остават публично заявени разминавания по ключови въпроси. Путин е отхвърлил възможността за разполагане на чужди войски в Украйна и е заявил, че Русия запазва териториалните си искания.
Предстоящата среща в Шънджън
Очаква се по-късно тази седмица Тръмп да се срещне с Путин и китайския президент Си Дзинпин в Шънджън. Срещата е планирана в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.
Тръмп заяви, че войната в Украйна ще бъде сред темите на разговорите му с двамата лидери. Според Асошиейтед прес американският президент първоначално е бил представян като възнамеряващ да насочи тристранната среща основно към ядреното разоръжаване и войната в Иран, но по-късно е посочил, че ще обсъди и Украйна.
Към момента няма съобщение за постигнато мирно споразумение между Москва и Киев. Следващият кръг от дипломатически контакти трябва да покаже дали заявеното от Тръмп за промяна в руската позиция ще доведе до конкретни предложения за прекратяване на войната.
Източници: news.bg, apnews.com, washingtonpost.com
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