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Доналд Тръмп: Путин отстъпва за Украйна и иска край на войната
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп: Путин отстъпва за Украйна и иска край на войната

16 Ноември, 2026 20:30 1 790 51

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • войната в украйна-
  • преговори-
  • шънджън

Американският президент заяви, че руският лидер смекчава позицията си. Следващите разговори са планирани в Шънджън

Доналд Тръмп: Путин отстъпва за Украйна и иска край на войната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
AP AP

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че руският му колега Владимир Путин донякъде отстъпва по въпроса за Украйна и вероятно иска войната да приключи.

„Путин донякъде отстъпва по въпроса за Украйна. Можеше да заеме много по-твърда позиция. Честно казано, мисля, че би искал това да приключи“, каза Тръмп в Белия дом.

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Думите му представляват оценка на американския президент за позицията на Москва. Те не са придружени от обявяване на конкретно споразумение или договореност за прекратяване на бойните действия.

Преговорите в Абу Даби

На 10 ноември в Абу Даби се проведоха разговори между руски и украински представители с посредничеството на Съединените щати. Сред основните теми са били прекратяването на войната, териториалните въпроси и гаранциите за сигурност на Украйна.

Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са разговаряли с Путин след срещите в Обединените арабски емирства. Уиткоф заяви, че Европа трябва да участва в следващия кръг на преговорите, но Кремъл не потвърди еднозначно как и в какъв формат би станало това.

Паралелно с оценката на Тръмп за отстъпление от руска страна остават публично заявени разминавания по ключови въпроси. Путин е отхвърлил възможността за разполагане на чужди войски в Украйна и е заявил, че Русия запазва териториалните си искания.

Предстоящата среща в Шънджън

Очаква се по-късно тази седмица Тръмп да се срещне с Путин и китайския президент Си Дзинпин в Шънджън. Срещата е планирана в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.

Тръмп заяви, че войната в Украйна ще бъде сред темите на разговорите му с двамата лидери. Според Асошиейтед прес американският президент първоначално е бил представян като възнамеряващ да насочи тристранната среща основно към ядреното разоръжаване и войната в Иран, но по-късно е посочил, че ще обсъди и Украйна.

Към момента няма съобщение за постигнато мирно споразумение между Москва и Киев. Следващият кръг от дипломатически контакти трябва да покаже дали заявеното от Тръмп за промяна в руската позиция ще доведе до конкретни предложения за прекратяване на войната.

Източници: news.bg, apnews.com, washingtonpost.com


САЩ
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