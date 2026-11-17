САЩ разширяват блокадата срещу Иран отвъд морските маршрути с нова оперативна група, наречена „Желязна врата“. Звеното на Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) трябва да ограничи прехвърлянето на оръжия, технологии с двойна употреба, санкционирани материали и незаконни финансови потоци през сухопътните граници на Иран и Каспийско море.

Групата е създадена по заповед на командващия СЕНТКОМ адмирал Брад Купър и включва около 20 военни и цивилни служители. Щабът ѝ се намира в Тампа, Флорида, което показва, че става дума преди всичко за координационен и разузнавателен център, а не за бойно формирование, изпратено да затвори физически границите на Иран.

Натискът се прехвърля към северните маршрути

„Създаването на оперативна група „Желязна врата“ потвърждава успеха на нашата желязна блокада по море“, заяви Брад Купър.

Новата структура е замислена като допълнение към морската блокада на Иран, възстановена на 14 юли след провала на предишните опити за прекратяване на военните действия и постигане на споразумение. Според СЕНТКОМ ограниченията по море вече са попречили на Техеран да изнесе петрол за над 25 милиарда долара. Вашингтон твърди, че това е намалило възможностите на Иран да финансира военните си операции и да възстановява отбранителната си промишленост.

Проблемът за американската стратегия е, че блокадата по море не е довела до капитулация или до значителни политически отстъпки от страна на Техеран. Затова вниманието се насочва към северните транспортни коридори, които свързват Иран с Русия, Кавказ и Централна Азия. Иран може да използва пристанищата си на Каспийско море, железопътни линии и сухопътни маршрути през съседни държави, за да поддържа вноса на стоки и промишлени компоненти.

Според анализ, цитиран от БТА, успехът на инициативата ще зависи по-малко от способността на Вашингтон да проследява товарите и повече от това дали ще успее да убеди правителства, банки и компании да прекратят участието си в доставките за Иран. Особено трудна би била подобна политика спрямо Русия, която има собствени икономически и военни интереси да запази транспортните си връзки с Техеран.

Границите на американския план

САЩ могат да налагат санкции на посредници, да оказват натиск върху компании с достъп до американската финансова система и да предупреждават трети страни за последиците от търговията с Иран. Този подход обаче има ограничен ефект върху фирми и институции, които вече са под санкции или са готови да понесат икономическата цена.

Създаването на „Желязна врата“ също не означава, че американски сили ще могат свободно да спират и проверяват кораби в Каспийско море или да действат в пристанищата на съседни държави. За пълното прекъсване на търговските потоци ще е необходимо съдействието на страни, които не споделят непременно целите на Вашингтон.

Допълнителният икономически натиск може да доведе до недостиг на стоки, по-висока инфлация и намаляване на държавните приходи в Иран. Анализите, цитирани от БТА, предупреждават, че това не гарантира политическа промяна. Техеран има опит в управлението на икономика под санкции и може да прехвърля основната тежест върху населението, като същевременно запазва ресурси за сигурността и военните структури.

Иран разполага и с възможности за ответен натиск чрез заплахи срещу корабоплаването, търговските маршрути и енергийната инфраструктура в региона. Дори без пряка военна победа Техеран може да увеличи застрахователните и транспортните разходи, както и цените на енергията. Така опитът на администрацията на Доналд Тръмп да затегне блокадата може да се превърне в по-широк проблем за световните пазари и съюзниците на САЩ в Персийския залив.

Източници: bta.bg, washingtonpost.com, iranintl.com