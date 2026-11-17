Иран отхвърли като „абсурдни“ твърденията, че Ислямската република подготвя потенциална атака във Вашингтон с химическо оръжие или „мръсна бомба“. Техеран реагира след публикация на Си Ен Ен, според която американското разузнаване е получило нова информация за възможен план за нападение срещу високопоставени представители на администрацията на Доналд Тръмп.

„През последните 72 часа произраелски медии съобщиха, че Иран кроял заговор да използва химическо оръжие във Вашингтон“, написа в социалната мрежа „Екс“ иранският външен министър Абас Арагчи. Той определи твърденията като „АБСУРДИ“ и добави: „Спестете ни тази пропаганда. Никой не ѝ вярва“.

Тръмп: Иран ще плати безпрецедентна цена

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон приема потенциалната заплаха „много сериозно“. Той отговори на журналистически въпрос по време на посещението си във Филипините за срещата на върха на АСЕАН.

„Ако нещо се случи, те ще платят цена, каквато светът никога досега не е виждал“, каза Доналд Тръмп.

Американският президент направи изявлението, след като Си Ен Ен съобщи, че американските разузнавателни служби са получили данни за евентуална подготовка на нападение срещу Вашингтон.

Какво твърди американският доклад

Си Ен Ен се позова на седем американски официални лица, според които Иран разработва възможни планове за атака с „мръсна бомба“ или химическо оръжие. В съобщението се уточнява, че става дума за информация, обсъждана от американски представители, а не за потвърдено извършено нападение.

„Мръсната бомба“ представлява взривно устройство, което комбинира конвенционални експлозиви с радиоактивни вещества. При взрив тя може да разпръсне радиоактивен материал в района на нападението, без да представлява ядрено оръжие.

Иранското правителство не приема изложената версия и я представя като политически мотивирана пропаганда. Така към момента са налице две противоположни позиции: американски източници, цитирани от Си Ен Ен, говорят за потенциален план, докато Техеран категорично отрича да подготвя подобна атака.

Източници: bta.bg, krdo.com, apnews.com