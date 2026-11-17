Израел не е причината за разочароващия резултат на Републиканската партия на междинните избори в САЩ. Това заяви посланикът на САЩ в Израел Майк Хъкаби в интервю за израелската новинарска агенция ТПС.

Според него икономическите проблеми и ниската избирателна активност сред евангелистите са имали по-голямо значение за представянето на републиканците.

„Израел не беше причината междинните избори да доведат до разочароващи резултати за републиканците“, каза Хъкаби.

Той посочи, че според екзитполовете само 17 процента от евангелистите са гласували. По думите му тази група наброява около 80 милиона души и е сред най-важните избирателни блокове за Републиканската партия.

„Ако много от тях гласуват, републиканците печелят; ако си останат вкъщи, републиканците губят“, заяви посланикът.

Икономиката и липсата на ентусиазъм

Хъкаби каза, че икономическите въпроси са били сред водещите приоритети на американските избиратели, а не Израел. Той допусна, че войната може да е повлияла косвено върху обществените нагласи чрез медийни публикации, свързващи конфликта с по-високи цени на горивата и храните.

Посланикът обаче заяви, че републиканците не са успели да дадат дори на собствените си поддръжници достатъчно убедителна причина да излязат и да гласуват. Според него демократите са били по-мобилизирани.

„Ентусиазмът печели избори, не апатията“, каза Хъкаби.

Той отбеляза, че републиканците са контролирали Белия дом, Сената и Камарата на представителите, но са срещнали трудности да покажат какво са постигнали за обикновените американци.

Призив към Израел да говори с младите

Хъкаби призова Израел да засили присъствието си в социалните мрежи, особено сред американците под 35 години. По думите му младите хора все повече получават информация от TikTok, Instagram и Екс.

Според посланика Израел трябва да представя позицията си чрез факти и конкретни примери. Той посочи икономическите показатели на страната по време на войната, движението на фондовия пазар след 7 октомври 2023 г. и по-високия доход на глава от населението в сравнение със съседни държави.

Вашингтон ще работи с всяко израелско правителство

Хъкаби заяви, че близките отношения между президента на САЩ Доналд Тръмп и премиера на Израел Бенямин Нетаняху няма да определят отношението на Вашингтон към следващото израелско правителство.

„Съединените щати не избират правителството за Израел. Народът го прави. Какъвто и да е резултатът, ние сме ангажирани да работим с правителството, което ще бъде сформирано“, каза той.

По думите му израелската изборна нощ е само началото на политически процес, тъй като предстои да стане ясно кой ще успее да състави управляваща коалиция.

Предупреждение към Иран

Посланикът не изключи нови военни действия на САЩ срещу Иран, ако натискът не убеди Техеран да се откаже от стремежа си към ядрени оръжия. Той подчерта, че позицията на Вашингтон остава, че Иран не трябва да притежава такова оръжие.

Хъкаби заяви още, че президентът Доналд Тръмп и държавният секретар Марко Рубио са потвърдили, че военната опция остава възможна. Според него решенията спрямо Иран са свързани с националната сигурност, а не с вътрешнополитически сметки.

Американският дипломат критикува и Франция за отказа да допусне на територията си Йоси Даган, ръководител на Регионалния съвет на Самария. Даган е пътувал до Париж за дипломатически срещи, но след това е заминал за Чехия.

Източници: bta.bg, tps.co.il