Иран ще отговори „по-опустошително“ при нова атака срещу страната, предупреди началникът на Генералния щаб на иранската армия Амир Хатами. Заплахата е отправена след нови удари и въздушни атаки в района на Персийския залив.

„Ако врагът допусне грешка и повтори действията, които го доведоха до отчаяние, нашият отговор срещу врага и неговите поддръжници без съмнение ще бъде по-опустошителен и няма да има географски граници“, заяви Хатами, цитиран от иранската информационна агенция „Фарс“ и предаден от Франс прес.

Иранският генерал добави, че „врагът подготвя силите си“, но въоръжените сили на страната наблюдават внимателно и бдително движенията му.

Кувейт осъди атаката

Кувейт осъди иранската атака с дронове срещу своя територия. Според иранската армия са били поразени системи за противовъздушна отбрана и американски ракетни пускови установки.

„Продължаването на тази агресия представлява опасна ескалация, която заплашва сигурността и стабилността в региона и подкопава дипломатическите усилия за намаляване на напрежението“, посочи Министерството на външните работи на Кувейт.

Иранската армия потвърди, че е нанесла удари по американски военни обекти в Кувейт. Кувейтските власти и Бахрейн съобщиха, че са отблъснали въздушни атаки, но в подадената информация не се посочват данни за жертви или щети.

Ново напрежение след ударите по Кешм

Ескалацията последва американски удари по иранския остров Кешм. Съединените щати заявиха, че са атакували ракетна база, след като Иран е нанесъл удар по американска база в Бахрейн.

Сегашното напрежение е част от по-широк конфликт, започнал на 28 февруари със съвместни удари на САЩ и Израел срещу Иран. Последвали са ирански атаки срещу държави от Персийския залив, които са съюзници на Вашингтон и на чиято територия има американско военно присъствие.

Примирието през април е сложило край на близо 40 дни интензивни бомбардировки, но крехкото споразумение се е разпаднало през лятото. Новите предупреждения на Техеран и позицията на Кувейт показват, че дипломатическите усилия за ограничаване на напрежението са изправени пред поредно изпитание.

Източници: bta.bg