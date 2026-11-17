Атаката срещу Кримския мост е била седмият етап от операция, продължила няколко седмици, заяви украинският президент Володимир Зеленски. По думите му планът е разработен и координиран от Службата за сигурност на Украйна и Генералния щаб на украинската армия.

Мостът свързва руската територия с анексирания от Русия през 2014 г. Кримски полуостров. Зеленски го определи като ключова руска военна артерия на юг и заяви, че съоръжението е частично разрушено. Кадри, публикувани от украинския президент, показват срутване на главната арка на моста.

„Така че украинските ракети и украинските дронове отново достигнаха ключова руска военна артерия на юг“, заяви Зеленски.

Според украинския президент в предходните етапи на операцията са били унищожени системи за противовъздушна отбрана, радари, средства за радиоелектронна борба и други цели по маршрута към моста. Той представи атаката като отговор на руските удари по украински мостове, градове, села, енергийна инфраструктура, железопътни линии и кораби, натоварени със зърно.

Аварийни прекъсвания на тока в четири украински области

На фона на атаката Министерството на енергетиката на Украйна съобщи за аварийни прекъсвания на електрозахранването в Днепропетровска, Кировоградска, Полтавска и Харковска област. Причината е повредено оборудване и спад на напрежението в електропреносната мрежа след руски атаки.

В по-голямата част от страната продължават графиците за режим на тока, а за промишлените потребители са въведени планирани ограничения на потреблението. Частната енергийна компания ДТЕК съобщи, че около 700 000 домакинства в Днепропетровска област са останали без електричество след руски удар.

Москва свика извънредно заседание

След атаката руското правителство е свикало извънредно заседание. Комисията, натоварена с ликвидирането на последиците, ще бъде ръководена от вицепремиера Марат Хуснулин.

Назначеният от Москва губернатор на Севастопол Михаил Развожаев заяви, че снабдяването на града с храни и горива не е засегнато.

„Всички жизненоважни вериги за доставки на Севастопол функционират нормално“, заяви Развожаев.

Той посочи, че основният транспортен поток през пристанището е бил свързан с лични автомобили и автобуси. По думите му следващата задача е да бъдат намерени решения за хората, които се опитват да се приберат по домовете си или да продължат пътуването си.

Руският Следствен комитет е образувал дело за „терористичен акт“ след повредите по конструкцията на моста. Засега руските власти не са представили подробна публична оценка на щетите, докато украинската страна твърди, че съоръжението е частично разрушено.

Източници: bta.bg, investing.com, apnews.com