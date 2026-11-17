Украйна планира през 2027 г. да утрои ударите срещу Русия. Това заяви министърът на отбраната Евгений Хмара на пресконференция в централата на НАТО в Брюксел след заседанието на Контактната група за отбраната на Украйна.

„Искам руската страна да знае, че на всеки удар ще отговорим с два“, каза Хмара. По думите му целта на Киев е Русия да губи повече войници, отколкото може да призове на военна служба. Той посочи, че по този начин Украйна се стреми да запази собствените си войски.

Изявлението на украинския министър идва на фона на продължаващата военна подкрепа от съюзниците на Киев. Великобритания ще предостави допълнителни 240 милиона британски лири за средства за противовъздушна отбрана, съобщи министърът на отбраната Уес Стрийтинг. Новият пакет е предназначен да подпомогне защитата на украинските градове и инфраструктура от въздушни атаки.

Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че Берлин ще продължи да снабдява Украйна с ракети, системи за противовъздушна отбрана и боеприпаси за изтребителите F-16. Подкрепата ще включва и средства за противодействие на дронове.

По думите на Писториус Германия ще осигури на Украйна 11,6 милиарда евро през 2027 г. Той не уточни каква част от сумата ще бъде предназначена за отделните видове въоръжение и доставки.

НАТО настоява за запазване на подкрепата

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте призова съюзниците да запазят равнището на подкрепата за Киев. „Правим това, което зависи от нас, за да бъдат успешни преговорите за мир“, заяви той.

Рюте подчерта, че трайният мир изисква Украйна да бъде в състояние да се отбранява. Така военната помощ остава част от усилията на съюзниците както за укрепване на украинската отбрана, така и за създаване на условия за бъдещи преговори.

Евгений Хмара беше назначен за министър на отбраната на Украйна през август 2026 г., след като преди това временно ръководеше Службата за сигурност на Украйна.

Източници: bta.bg