Франция потвърди присъствието на малки групи свои военнослужещи в Украйна, но отхвърли твърденията, че те участват пряко във войната с Русия. Френският делегиран министър по въпросите на въоръжените сили Алис Руфо определи подобно твърдение като „абсурдно“.

„Пълна е липсата на всякакво намерение за ангажиране в бойните действия, противно на това, което каза руският външен министър тази сутрин, когато говори за пряко участие във войната“, заяви Руфо, цитирана от Франс прес.

По-рано беше съобщено, че малки групи френски военнослужещи се намират на украинска територия. Присъствието им впоследствие беше потвърдено. Те обучават украински военни и изпълняват задачи по поддръжката на определено оборудване, доставено от Франция като част от европейската подкрепа за Киев.

Какви са задачите на френския персонал

В отговор на въпрос за характера на мисиите Руфо заяви, че в Украйна има координационна структура, която работи в тясно сътрудничество с френското военно представителство.

„Действително в Украйна има координационна структура, която работи в тясно сътрудничество с мисията по отбраната и позволява провеждането на целенасочени обучения при необходимост, както и поддръжката и техническото обслужване на оборудване“, каза Алис Руфо.

По думите ѝ дейностите са свързани с обучение, техническо обслужване и поддръжка, а не с участие в бойни операции. Френският министър е отговорила и на въпрос дали парламентът трябва да бъде информиран за тези мисии.

Изявлението на Руфо е реакция на думите на руския външен министър Сергей Лавров, който е говорил за пряко участие на френски военни във войната. Париж прави разграничение между военно присъствие за обучение и поддръжка и изпращане на военнослужещи за участие в бойни действия.

Източници: bta.bg